Россияне отказываются от платежей картами

В России сохраняется тренд на рост безналичных операций, при этом предпочтения пользователей меняются. Россияне стали реже использовать для оплаты карты, а число трансакций с помощью QR-кода и биометрии значительно выросло, сообщил Банк России.

С января по сентябрь 2024 года россияне посредством QR-кода и биометрии совершили покупки на сумму 2,6 трлн и 7,8 млрд рублей соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы.

Одновременно число терминалов по приему безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, за три квартала 2024 года их количество увеличилось на 341 тысячу.

С каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям оплаты: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, отмечает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):

Карта Black Black от Т-Банка

«СберКарта» от Сбербанка

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

Дебетовая «Альфа-Карта» от Альфа-Банка

МПКАрт 2.0