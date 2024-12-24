В России планируют ввести запрет на звонки из-за границы

В России на законодательном уровне планируют ввести запрет на звонки из-за границы. Как сообщил Роскомнадзор, такое ограничение должно стать дополнительной мерой для борьбы с телефонным мошенничеством.

Одновременно аналогичные ограничения предполагается ввести и в отношении мессенджеров, в частности, в виде блокировки голосового трафика.

«Ряд операторов связи уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований. Точно такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

Ряд ограничений, направленных на защиту средств россиян от посягательств мошенников, в последнее время ввел и Банк России. В частности, на подозрительные переводы действует «период охлаждения». Есть у карт и ряд других преимуществ. Так, почти все банки в рамках программ лояльности начисляют кэшбэк — процент от стоимости оплаченных с карты покупок в виде баллов, бонусов или рублей. Это хорошая возможность вернуть часть потраченных средств и отправить их на накопления или приобрести что-то другое. Величина кэшбэка может зависеть от конкретного банка, общей суммы покупок по карте или категории трат, напоминает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Кроме того, часто банки предлагают повышенный кэшбэк за покупки у партнеров, который может доходить до 100%.

Карты с высоким кэшбэком

Дебетовая карта Premium Mir Supreme от банка Уралсиб

Дебетовая карта «СберКарта» Сбербанка

Дебетовая карта «Tinkoff Black МИР» — Банка

Дебетовая карта «Кешбэк по-сибирски» Банка «Левобережный»

Топ 3 дебетовых карт



