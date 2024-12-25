Переводы будут отслеживать по-новому, россиянам не хватает денег по льготной ипотеке. Обзор Банки.ру

📰Когда начнется снижение инфляции, разбираются «Ведомости». Инфляция в годовом выражении разогналась до 9,52% к 16 декабря, когда Росстат и Минэкономразвития в последний раз публиковали данные за неделю. В годовом исчислении инфляция не превышала 9% в 2024 году, за исключением июля и августа (9,13 и 9,04%). В декабре ее уровень может приблизиться к 10%. К концу следующего года эксперты ждут замедления инфляции до 5–6%.

📰Средний чек по льготной ипотеке превысил 6 млн рублей к началу декабря, пишут «Известия». В большинстве регионов это максимальная сумма, которую можно взять по сниженной ставке. Значит, часть ссуды теперь нужно оформлять по завышенным рыночным процентам. В целом же объем выдач ипотеки за 11 месяцев 2024-го уже сократился на треть. В следующем году тенденция продолжится, а цены на жилье будут снижаться.

📰 ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян, сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Платформа позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.

📰Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций не раскрывать о себе определенный перечень сведений, рассказывают «Известия» со ссылкой на сообщение ЦБ. В перечень входят в том числе сведения о структуре и составе акционеров, об их долях в уставном капитале, информация о дебиторах, кредиторах, лицах, входящих в состав органов управления, а также информация о рисках и сделках, раскрытие которой приведет или может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств.

📰 Россияне в 2024 году стали чаще брать кредиты под залог машин и квартир, сообщает Forbes. Сегмент обеспеченного потребительского кредитования в уходящем году показал бурный рост. Его причина проста: такие ссуды до IV квартала были меньше зарегулированы, так что в этом сегменте банки могли продолжать выдачи закредитованным клиентам без существенной нагрузки на капитал. Заемщикам же они стали интересны на фоне снижения уровня одобрений классических потребкредитов и из-за более низких ставок. Ужесточение регулирования сегмента в конце года охладило выдачи и привело к более жестким условиям займов.

📰 Основным трендом в банковской кредитной рознице в 2025 году станет дальнейшее охлаждение рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на банкиров. Граждане сместят свой фокус на небольшие по объему и короткие по времени выплат ссуды. В необеспеченном потребкредитовании будет значительное снижение одобрения кредитных заявок, так как банки сосредоточатся на качестве кредитных портфелей, а не на их росте, чтобы не допустить проблем с выплатами у клиентов.

📰 Сбербанк анонсировал одну из крупнейших программ субординированных облигаций в общей сложности на 500 млрд рублей, рассказывает «Коммерсант». В банке отмечают, что это техническое решение взамен окончившей действие прежней программы и размещение будет зависеть «от конъюнктуры рынка». В последние месяцы сразу несколько банков объявили о выпуске и даже размещении субординированных облигаций. Но Сбербанку сейчас размещаться не слишком выгодно: рыночные инвесторы могут запросить доходность 25–30% годовых.