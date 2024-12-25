Группа Denum завершила процесс деофшоризации

ООО «Денум», которое является головной компанией группы Denum, завершило все предусмотренные законом процедуры для целей деофшоризации своего бизнеса.

Компания провела ряд сделок и операций, которые позволили конечному бенефициару Александру Мамуту владеть российскими активами холдинга напрямую. Ранее в качестве собственника ООО «Денум» выступала кипрская компания Migcredit Holdings Limited.

Разрешение на реструктуризацию и передачу российских компаний группы из-под иностранных холдингов в «недружественных» юрисдикциях конечному собственнику было выдано Правительственной подкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Изменения в структуре владения проводятся в соответствии с требованиями федерального законодательства и общей политикой государства по деофшоризации российского бизнеса.

Реструктуризация Denum, направленная, в первую очередь, на отказ от офшорного статуса, расширит свободу действий, снимет ограничения со стороны регуляторов недружественных стран и даст дополнительные возможности для реализации стратегии развития бизнеса группы.

Кроме того, на компании группы Denum не будут распространяться положения закона о микрофинансовой деятельности, которые с 1 января 2025 года запрещают прямое или косвенное владение более чем 10% акций (долей) МФО юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах.

«Логика нашего решения объясняется тем, что компании группы Denum осуществляют свою деятельность на территории России и привлекают для этого средства российских частных инвесторов и банков. Наши партнеры получат дополнительную уверенность в устойчивости бизнеса и его долгосрочных перспективах», — сказал председатель консультационного совета группы Denum Георгий Шабад.

Он подчеркнул, что переход владения группой в российскую юрисдикцию не только соответствует задачам деофшоризации, но и позволяет исключить геополитические и регуляторные риски, совершать внутригрупповые операции без ограничений, а также станет положительным сигналом для рейтинговых агентств.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июне 2024 года подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, отметив при этом, что определенность со структурой акционерного капитала материнской компании даст дополнительный импульс для роста бизнеса, а также может стать позитивным фактором для пересмотра рейтинга.

Холдинговая группа Denum была создана в 2022 году во главе с ООО «Денум» и объединяет различные финтех-компании и сервисы, специализирующиеся на работе в нишевых рынках категории underbanked, где классические финансовые институты не всегда представлены.

Под ее управлением, в частности, находятся лидеры рынка микрофинансирования МФК «МигКредит» и МКК «Папа Финанс», а также компании «Денум Тех» и «Денум Солюшнз» (бренд «Денум Плати частями»), которые являются резидентами инновационного фонда «Сколково».