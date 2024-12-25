Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

Около трети россиян хотят получить в подарок деньги, показал опрос банка «Русский Стандарт», о результатах которого рассказывает ТАСС.

39% участников опроса рассказали, что хотят получить подарок для души, который принесет положительные эмоции. 31% хотели бы получить в подарок деньги. 26% опрошенных предпочитают полезные и практичные подарки.

При этом 4% россиян признались, что хотели бы получить предоплаченную банковскую карту или подарочный сертификат.

Россияне также рассказали, что получали в подарок на различные праздники в этом году. 50% участников опроса — деньги, 28% — полезные вещи. 19% получали подарок для души, еще 3% — предоплаченные карты или сертификаты.

Интересно, что Новый год — второй по популярности праздник, на который россияне любят дарить и получать подарки. На первом месте — день рождения.

Если нужны средства на крупную покупку, можно воспользоваться кредитной картой, напоминает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. От обычного кредита ее выгодно отличает наличие грейс-периода, во время которого не начисляются проценты за использованные деньги и за погашение задолженности не приходится переплачивать. Максимальный размер кредитного лимита, который может быть одобрен клиенту, определяется в зависимости от его доходов и кредитной истории, а также от политики банка. При этом по некоторым картам он может быть весьма значительным — мы подобрали примеры таких продуктов.

Кредитные карты с лимитом до 1 млн рублей