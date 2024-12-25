Состоятельные россияне нашли альтернативу вкладам: какие есть риски

В 2024 году продажи премиальной недвижимости на первичном рынке в Москве оказались на треть выше, чем в прошлом, — покупатели используют дорогое жилье как актив для сохранения денег, но здесь есть риски, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Количество сделок на рынке премиальной недвижимости в Москве в этом году составило почти 4,5 тыс. — на 34% больше, чем в прошлом. Общая сумма проданной недвижимости в этом году — 261,5 млрд рублей (на 47% больше, чем в 2023 году). Эксперты объясняют тенденцию тем, что на рынок вышло больше проектов, чем в прошлом году. Также вырос объем предложения в уже строящихся проектах.

Интересно, что раньше состоятельные россияне также интересовались зарубежными объектами, однако за последние несколько лет большинство предпочитают инвестировать в проекты в пределах России.

В IV квартале 2024 года средневзвешенная цена за квадратный метр на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы составила 1,86 млн рублей, а на вторичном — 1,45 млн рублей.

Кто и зачем покупает дорогую недвижимость

Покупают премиальную недвижимость в основном россияне из возрастной группы 40–50 лет. Однако эксперты фиксируют увеличение доли более молодых покупателей в возрасте 20–40 лет. Среди молодых покупателей это зачастую собственники крупных компаний, топ-менеджеры, молодые предприниматели. Встречаются и представители IT-сферы, творческих профессий, спортивные звезды и известные личности.

Одна из основных целей покупки элитного жилья — инвестиции и долгосрочные вложения.

«Одновременно с этим застройщики стимулируют продажи за счет привлекательных условий. В частности, программ рассрочки, которые позволяют покупателям приобрести недвижимость и одновременно остаток средств положить на банковский депозит с высокой ставкой», — рассказала топ-брокер агентства недвижимости Whitewil Екатерина Левина.

Кроме того, по словам Левиной, из-за высокой инфляции часть высокобюджетных клиентов еще больше диверсифицируют активы в пользу недвижимости.

«Основная задача, которую решают при инвестировании в такой вид актива, — это сохранение капитала. Если же мы говорим об инвестициях частных лиц в покупку лотов в отелях «пять звезд», то есть де-люкс-сегмента, то тут кроме сохранения капитала мы также увидим задачу создания пассивного дохода», — добавил эксперт по недвижимости, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев.

При этом эксперты предупреждают о рисках: некоторые объекты в случае необходимости потом будет трудно продать. Кроме того, здесь может быть риск, связанный с последующей ликвидностью при перепродаже и недополучением прибыли.

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Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро — например, за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

* Предложение актуально на дату публикации материала.