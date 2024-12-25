Названы вклады, с которыми можно успеть зафиксировать доходность до 30%

На Банки.ру появилась подборка годовых вкладов с доходностью не менее 24,5% без учета капитализации. Максимальная ставка доходит до 30%. Предложения расположены в порядке возрастания процентов.
Хотя некоторые банки уже начали снижать ставки по вкладам, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич не ожидает в ближайшее время существенного изменения ставок. По его словам, пока сохраняются риски ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в начале 2025 года, однако многое зависит от тенденций в динамике инфляции и инфляционных ожиданий.
«Яркая звезда» от ББР Банка
Ставка: 24,5% годовых.
Сумма: от 1 млн рублей.
Срок: 395 дней.
«Новые деньги» от Инвестторгбанка
Ставка: 24,5% годовых.
Сумма: от 50 000 рублей.
Срок: 370 дней.
«РенСтарт» от Ренессанс банка
Ставка: 24,5% годовых.
Сумма: от 5000 рублей.
Срок: 367 дней.
«ТКБ. Потенциальный доход» от Банка ТКБ
Ставка: 24,5% годовых.
Сумма: от 100 000 до 3 млн рублей.
Срок: 367 дней.
«Новогодний» от банка «Гарант-Инвест»
Ставка: 25,5% годовых.
Сумма: от 1 млн рублей.
Срок: 370 дней.
«Народный вклад» от ПСБ
Ставка: 30% годовых.
Сумма: 50 000 рублей.
Срок: 367 дней.
Подробнее с условиями по каждому вкладу можно ознакомиться здесь.