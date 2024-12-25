С 1 января 2025 года ОСАГО станет обязательным для жителей ДНР и ЛНР. Как оформить страховку

С января 2025 года ОСАГО станет обязательным в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Банки.ру узнал, как жители этих четырех регионов оформляют страховки и что произойдет со спросом дальше.

Вступление в силу закона «Об ОСАГО» в полном объеме означает, что владельцы транспортных средств обязаны застраховать гражданскую ответственность до начала 2025 года. В преддверии нововведений жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали активно оформлять полисы ОСАГО, подтвердила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Так, по данным о страховках, приобретенным на Банки.ру, водителями ДНР в декабре 2024 году уже оформлено в 25 раз больше полисов ОСАГО, чем в ноябре, их средняя цена составила 6,4 тысячи рублей (в среднем по России – 6,7 тысячи рублей).

В ЛНР, по словам аналитика, рост произошел в 26 раз со средним декабрьским чеком в 6,5 тысячи рублей. В Запорожской области количество полисов в декабре превысило ноябрьское значение в десять раз, в среднем страховка в этом регионе стоила 6,1 тысячи рублей. Жители Херсонской области оформили полисов в 3,5 раза больше со средней стоимостью 6,3 тысячи рублей.

Интересно, что во всех четырех регионах чаще всего приобретали ОСАГО на автомобили Lada.

«Можно ожидать, что и в ближайшие месяцы объем оформленных полисов ОСАГО в рассмотренных регионах будет расти, учитывая обязательность наличия такой страховки, а также небольшую к нынешнему моменту степень насыщения рынка», — прогнозирует Эряния Бочкина.

Оформить ОСАГО онлайн в этих четырех регионах можно быстро и удобно на Банки.ру.