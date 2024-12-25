До самых до окраин. ВТБ заявил, что теперь присутствует во всех регионах страны

ВТБ завершил формирование региональной сети. С начала года банк расширил свое присутствие с 79 до 89 регионов и теперь представлен во всех субъектах страны, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

С начала 2024 года офисы ВТБ открылись в республиках Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, Тыва, Ингушетия, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской, Херсонской областях, а также в городе федерального значения — Севастополе. Всего сеть выросла более чем на 370 офисов и превысила 1,6 тысячи отделений.

«Продукты и услуги ВТБ теперь доступны жителям всех регионов нашей страны. Охват офисной сети превышает 70 миллионов человек. Значительное укрепление инфраструктуры ВТБ происходит на фоне интеграции крупных федеральных банков "Открытие", РНКБ, а затем и Почта Банка. Каждая вторая финансовая операция сегодня совершается в отделении», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Лидерами по количеству новых отделений стали Центральный федеральный округ (порядка 100 офисов), Уральский ФО (более 70) и Поволжский ФО (около 70).

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