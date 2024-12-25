Банки будут по-новому контролировать денежные переводы россиян

Центробанк и Росфинмониторинг совместно с банками и экспертами создают новую платформу для контроля подозрительных денежных операций россиян, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Платформа позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях для блокировки активности дропперов — людей, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций.

Банк России уже наладил с отдельными кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за трансакциями физлиц, но регулятор может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», — сообщил Шабля РБК.

Новое решение, по его словам, можно будет называть «платформой или централизованной базой данных».

«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — добавил Шабля.