Мосбиржа объявила о расширении времени торгов на фондовом и срочном рынках

Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — 15 часов в сутки — с 8:50 до 23:50 мск.

«На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе с бумагами из индекса Мосбиржи, и наиболее ликвидными облигациями федерального займа (ОФЗ). Кроме того, планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе биржевых. Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи и будет расширяться», — говорится в сообщении.

На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.

«Жители восточных регионов России получат возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для себя время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы», — добавляют представители площадки.

Расчет индекса Мосбиржи будет осуществляться с 7:00 до 23:50. В течение основной торговой сессии индекс Мосбиржи будет рассчитываться с 9:50 до 18:50 и публиковаться с использованием тикера IMOEX.