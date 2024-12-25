Квартиры ипотечных должников оказались никому не нужны

В 2024 году количество квартир ипотечных должников, проданных в России в рамках исполнительных производств, снизилось до минимального за последние годы уровня — 3079 единиц. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения открытых данных ГИС «Торги».

Для сравнения: в 2023 году было продано 4149 квартир ипотечных должников.

В среднем по стране в процессе торгов цена на лоты в этом году вырастала на 19,2% от начальной цены. При этом минимальный прирост цены отмечен в Республике Ингушетии (плюс 1,3% при трех завершенных торгах) и Московской области (плюс 1,6% и 251 торги). Максимальное увеличение — в Карачаево-Черкесской Республике (одни торги, прирост 243%) и Республике Калмыкии (одни торги, прирост 99%).

Среди причин снижения количества завершенных торгов генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов назвал падение интереса к ним со стороны инвесторов.

«Участников торгов стало ощутимо меньше, потому что все больше квартир выходит на торги с ценой, максимально приближенной к рыночной. И таким участникам, всего пару лет назад успешно перепродававшим купленное на торгах жилье с хорошей прибылью, сейчас выгоднее разместить свои свободные денежные средства на депозитах», — пояснил Денис Аксенов.

По его словам, в 2024 году возросло количество несостоявшихся по причине отсутствия заявок торгов.

«Интересных по ценам объектов, на которых инвесторы могли бы получить быструю прибыль, сейчас практически не осталось. После несостоявшихся торгов объекты недвижимости оформляются в собственность залогового кредитора и поступают в прямую продажу. В условиях низкого спроса кредиторы постепенно накапливают на своих балансах недвижимость, которую не удалось быстро продать», — рассказал Денис Аксенов.

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро, например за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

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