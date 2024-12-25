Аналитик сообщил, как долго доллар продержится ниже уровня 100 рублей

В 2025 году пара доллар/рубль будет двигаться к диапазону 110–112 рублей, который является комфортным для Минфина с точки зрения устранения дефицита бюджета. Такой прогноз дал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он отметил, что рубль укрепляется на фоне налогового периода, в течение которого экспортеры продают валютную выручку, усиливая спрос на российскую валюту.

«25 декабря, на пике указанного периода, выплачивается налог на прибыль организаций, НДПИ, а также перечисляются страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, акцизы, налог на игорный бизнес и единый налоговый платеж. Основную поддержку рублю оказывает стабилизация ситуации с оплатами экспорта российского газа, так как Турция добилась исключения из санкций против Газпромбанка, а президент РФ разрешил проводить такие оплаты и через другие российские банки», — пояснил Владимир Чернов.

Он отметил, что курс пары доллар/рубль регулируется государством, в частности, посредством закупки Центробанком валюты в рамках бюджетного правила. Поэтому недавняя приостановка закупок позволит сократить спрос на доллар в период резкого подорожания.

«При этом норматив об обязательной продаже валютной выручки экспортерами на бирже сначала был сокращен с 80% до 40%, а теперь экспортерам дали возможность по мере необходимости получать разрешение от правительственной комиссии не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения этих требований. Таким образом, курс рубля регулируется практически в ручном режиме. Это разрешение будет применяться главным образом для ослабления доллара. Существенного роста мировых цен на нефть пока не предвидится, поэтому по завершении налогового периода пара доллар/рубль закрепится в районе 100 рублей», — полагает аналитик.

Согласно его прогнозу, в 2025-м курс продолжит двигаться в район 110–112 рублей за доллар.

«Такой курс выгоден Минфину для пополнения дефицитного бюджета от экспортеров. Однако если правительство РФ решит удерживать указанную пару ниже 100 рублей, чтобы не разгонять инфляцию, то в рамках указа президента о репатриации валютной выручки экспортерами норматив продаж может быть снова увеличен, ориентировочно до 60%», — отметил Владимир Чернов.