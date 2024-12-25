На Банки.ру теперь можно узнать, положен ли вам налоговый вычет

На Банки.ру запустился сервис возврата уплаченных налогов.

С помощью налогового консультанта пользователь сможет определить, положен ли ему налоговый вычет и какие для этого понадобятся документы. Консультант также поможет заполнить декларацию.

Как это работает:

Пользователь общается с налоговым консультантом и загружает необходимые документы.

Консультант на основе документов заполняет декларацию. Когда декларация будет готова, пользователю придет СМС-сообщение.

Готовую декларацию можно отправить самостоятельно или предоставить это партнеру сервиса.

Налоговый вычет можно получить по любым основаниям:

Социальный (затраты на обучение, лечение, благотворительность).

Имущественный (покупка жилья).

Стандартный (при наличии у налогоплательщика определенного статуса).

Инвестиционный (взносы на индивидуальный инвестиционный счет).

Услуги, связанные с консультированием по получению налогового вычета, оказывает ООО «НДФЛКА.РУ» (ИНН: 2310162460).