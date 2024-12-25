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На Банки.ру теперь можно узнать, положен ли вам налоговый вычет

Дата публикации: 25.12.2024 18:05
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Время прочтения: 1 минута
На Банки.ру теперь можно узнать, положен ли вам налоговый вычет
Источник
Banki.ru

На Банки.ру запустился сервис возврата уплаченных налогов.

С помощью налогового консультанта пользователь сможет определить, положен ли ему налоговый вычет и какие для этого понадобятся документы. Консультант также поможет заполнить декларацию.

Как это работает:

  • Пользователь общается с налоговым консультантом и загружает необходимые документы.
  • Консультант на основе документов заполняет декларацию. Когда декларация будет готова, пользователю придет СМС-сообщение.
  • Готовую декларацию можно отправить самостоятельно или предоставить это партнеру сервиса.

Налоговый вычет можно получить по любым основаниям:

  • Социальный (затраты на обучение, лечение, благотворительность).
  • Имущественный (покупка жилья).
  • Стандартный (при наличии у налогоплательщика определенного статуса).
  • Инвестиционный (взносы на индивидуальный инвестиционный счет).

Услуги, связанные с консультированием по получению налогового вычета, оказывает ООО «НДФЛКА.РУ» (ИНН: 2310162460).

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