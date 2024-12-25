Какие субсидии и льготы сегодня положены пенсионерам — разъяснение сенатора

Субсидия на оплату коммунальных услуг, компенсация расходов на капремонт, скидка на использование коллективной ТВ-антенны, компенсация за телефонную связь — эти и ряд других льгот сегодня положены российским пенсионерам. Конкретный размер субсидий и выплат зависит от региона, в котором проживает пенсионер, пояснила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Размер субсидии (по оплате коммунальных услуг. — Прим. ред.) зависит от региональных норм. В Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — цитирует «Газета.ру» Ольгу Епифанову.

Она пояснила, что, например, в Москве одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора, им предоставляется скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонную связь.

При этом с ноября 2024 года изменился ряд норм, предусматривающих предоставление льгот пенсионерам. В частности, более четко прописана норма отказа в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг из-за задолженности за ЖКУ. Теперь учитывается только непогашенная задолженность, а сведения о долгах чиновники должны получать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Сенатор пояснила, что для получения льгот и скидок следует обращаться в органы соцзащиты или МФЦ. В некоторых регионах доступна подача заявления через портал «Госуслуги».

Сэкономить на платежах за ЖКУ можно и с помощью дебетовых карт. Кэшбэк — это часть комиссии, которую банк, выпустивший карту, получает от банка, обслуживающего безналичную оплату у продавца. Когда оплата совершается в пользу государства, такая комиссия не перечисляется, и бонус выплачивать не с чего. Поэтому, как правило, оплата жилищно-коммунальных услуг входит в перечень операций-исключений, по которым кэшбэк не предоставляется, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Однако есть карты, по которым можно получить возврат части потраченной суммы и в этой ситуации. Карты с кэшбэком до 5% на услуги ЖКХ можно подобрать на Банки.ру. Среди них:

«Кешбэк по-сибирски» от банка «Левобережный»

«Сочный процент» от НС Банка

«ОТП Карта» от ОТП Банка

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

«My life» от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

МПКАрт 2.0



