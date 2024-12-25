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Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 26 декабря

Дата публикации: 25.12.2024 17:50
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Время прочтения: 1 минута
Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 26 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 26 декабря. Рубль продолжает расти к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 0,2604 рубля, составив 99,6125 рубля (99,8729 рубля на 25 декабря).

Евро подешевел на 0,2894 рубля до 103,9416 рубля (предыдущее значение — 104,2310 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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