Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 26 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 26 декабря. Рубль продолжает расти к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 0,2604 рубля, составив 99,6125 рубля (99,8729 рубля на 25 декабря).

Евро подешевел на 0,2894 рубля до 103,9416 рубля (предыдущее значение — 104,2310 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.