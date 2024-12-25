Будет только хуже. Россияне ожидают дальнейшего роста инфляции

Россияне готовятся к худшему: согласно данным опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте возросла до 13,9% после 13,4% месяцем ранее.

Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет почти не изменилась и составила 11,8%. При этом наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 15,9%.

Одновременно снизился индекс потребительских настроений. Его значение опустилось до минимума за два года. Уменьшились и оценки текущего состояния, и ожидания участников опроса. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, осталась почти без изменений — 52,8%.

При этом привлеченные Банком России аналитики настроены более оптимистично. Согласно данным декабрьского макроэкономического опроса, консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на конец 2024 года возрос до 9,2%, на конец 2025 года — до 6%, на конец 2026 года — до 4,5%. В 2027 году опрошенные Банком России аналитики ожидают целевой для ЦБ инфляции на уровне 4%.

В условиях высокой инфляции сберечь деньги помогают различные банковские инструменты. Например, копить средства можно с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

МПКАрт 2.0