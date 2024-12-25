Страховщики запускают программы каско для электромобилей

Страховые компании запускают каско для электромобилей. Так, «Росгосстрах» запустил продажи такой программы на основе своего базового продукта, дополнив привычный набор рисков специфическими, актуальными только для электромобилей и машин с гибридными силовыми установками.

«Мы постарались сделать программу с учетом растущей потребности в полноценной страховой защите у собственников электромобилей и гибридных машин», — пояснила начальник управления разработки и развития продуктов «Росгосстраха» Виктория Алтухова.

В базовое покрытие программы «Каско для электромобилей» включены стандартные риски, в частности, угон, ущерб, стихийные бедствия, падение инородных предметов, повреждение транспортного средства в результате действий животных и т. д. Есть и ряд дополнительных опций. Например, страховым случаем признается самовозгорание электромобиля, пожар в результате короткого замыкания и неисправности, аварийный режим работы электрооборудования и т. п.

Страхование по программе доступно для большинства представленных на российском рынке марок и моделей автомобилей с электро- и гибридными двигателями.

«Данный пакет продолжает череду комплексов услуг, разработанных российскими страховыми компаниями для электромобилей и учитывающих специфические для таких устройств риски. В последние годы в связи с распространением в России электромобилей такие услуги появились у нескольких страховщиков, однако цена на них могла достигать нескольких сотен тысяч рублей. В целом же подход к страхованию электромобилей не отличается от обычных машин: ОСАГО на них оформлять нужно, а каско — можно. Однако стоимость полисов в этом случае может быть несколько выше из-за возможных сложностей с поиском запчастей, сложности и высокой стоимости ремонта, увеличенной мощности таких автомобилей, недостаточности статистики для более точного определения цены полиса. Кроме того, несмотря на льготы, которые предоставляются владельцам электромобилей, они все еще не распространены повсеместно у нас в стране, поэтому страховые компании проявляют осторожность и стараются компенсировать свои будущие потери через повышенные страховые премии», — отметила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.