Банки продолжают урезать автокредиты

Размер выданного автокредита в ноябре 2024 года в среднем составил 1,33 млн рублей, что стало минимальным значением за последний год. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с октябрем 2024 года показатель снизился на 4,4% с 1,39 млн рублей.

При этом по сравнению с ноябрем прошлого года средний чек автокредита сократился еще более существенно — на 11% (с 1,49 млн рублей).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ зафиксирован в Москве (1,79 млн рублей), Московской области (1,64 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,59 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,51 млн рублей) и Ханты-Мансийском АО (1,46 млн рублей).

«Средний размер автокредита снижается четвертый месяц подряд. Причем снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В то же время стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин прежде всего заемщикам "хорошего кредитного качества"», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

Предложение актуально на дату публикации материала.