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Центробанк определил срок периода охлаждения для переводов цифровыми рублями

Дата публикации: 25.12.2024 20:29
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Центробанк определил срок периода охлаждения для переводов цифровыми рублями
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Период охлаждения для переводов цифровыми рублями составит два дня. Соответствующую норму утвердил Банк России.

«Банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета злоумышленников утвержден указанием Банка России в соответствии с законом о национальной платежной системе», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке).

Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года.

«Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты в России (наряду с наличными и безналичными средствами). Его эмиссией и управлением занимается Банк России. Цифровой рубль позволит обеспечить больший контроль и управляемость со стороны регулятора в сфере обращения цифровых валют, особенно учитывая, что аналогичных частных инициатив сейчас довольно много. Поскольку цифровым рублем можно будет расплачиваться и при отсутствии доступа к Интернету, он будет полезен в отдаленных и труднодоступных территориях, где могут быть проблемы со связью. Для предпринимателей польза в том, что при использовании цифрового рубля затраты на эквайринг будут меньше, чем при безналичном обороте посредством банков», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

 

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