Денег может не хватить. Страховщики предложили отпустить цену полиса ОСАГО

Страховщики предлагают отпустить цену полиса ОСАГО, установив только лимит его максимальной стоимости. Как пояснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, рынок подошел к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО, и «для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов».

«Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа», — цитируют «Известия» Уфимцева.

Он сообщил, что РСА в начале 2025 года предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО. И пообещал, что в случае принятия такого решения безаварийные водители останутся в выигрыше.

«Для аварийных водителей цена страховки продолжит расти, а для 85% автовладельцев цена ОСАГО не изменится. Для них даже появится дополнительная скидка за счет хорошего КБМ», — сказал глава РСА.

«Вопрос либерализации тарифов ОСАГО обсуждается уже несколько лет, при такой системе страховщики обладают некоторой (вплоть до полной) свободой в установлении стоимости полиса. Нынешнее предложение связано с увеличением стоимости запчастей и ремонта, что отражается на объеме выплат и, как следствие, на цене полиса для клиента. При этом существующих границ тарифного коридора недостаточно, чтобы страховщики могли увеличивать стоимость полиса сообразно этому удорожанию. По нынешнему предложению, предполагается дать страховщикам полную свободу в установлении такой цены, ограниченную только верхней планкой. Однако о перспективах ее реализации, учитывая давность дискуссии, на наш взгляд, судить пока преждевременно», — отмечает аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.