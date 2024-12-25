ЦБ отменяет ограничение ПСК по потребительским кредитам с 1 января

Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам (займам). Норма будет действовать с 1 января по 31 марта 2025 года.

В ЦБ уточнили, что совет директоров принял решение не ограничивать ПСК для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам (займам), а также для микрофинансовых организаций по отдельным категориям потребительских займов.

Центробанк напомнил, что мораторий вводится в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК.

«Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК», — пояснил свое решение регулятор.

В ЦБ отметили, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами.

В то же время ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита, — это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.

Предложение актуально на дату публикации материала.