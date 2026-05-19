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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Инфляционные ожидания россиян снова растут

Инфляционные ожидания населения в мае выросли.

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Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 13% после апрельского снижения до 12,9%, приводит ТАСС данные опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Наблюдаемая россиянами инфляция, по данным опроса, в мае выросла до 15,1% с 14,6% в апреле. Ожидаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, выросла до 11,8% с 11,4%. Ожидаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, незначительно снизилась с 14,3% до 14,1%.

Инфляционные ожидания — один из факторов, на которые опирается ЦБ при принятии решений по ключевой ставке, рассказал Банки.ру финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Этот показатель может не меняться или даже увеличиваться при официальном замедлении роста цен.

«Это данные "с земли", а не из собранной статистическими ведомствами информации по крупному опту и его выборкам», — подчеркнул Кричевский.

По его словам, в инфляционные ожидания россияне закладывают тарифы ЖКУ, стоимость лекарств, продуктов и услуг, поэтому они в большей степени, чем сводные данные Росстата, отражают реальную картину с инфляцией в стране. Важность инфляционных ожиданий для ЦБ, по словам эксперта, обусловлена тем, что это ожидания будущего роста цен, которые затем превращаются в реальную и официальную инфляцию.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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