Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.
Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за 2018 год:
- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможное введение запрета на покупку госбанками частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.
- Глава Сбербанка в октябре на встрече в Ново-Огарево докладывал президенту Владимиру Путину о беспрецедентном росте объема выданных ипотечных кредитов. По его словам, в 2018 году объем выданных жилищных кредитов достиг рекордных 3,3 трлн рублей.
- Герман Греф на прошедшей в декабре встрече с журналистами по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка рассказал о возможной смене названия организации – исчезновении из него части слова "банк". Греф также сообщил, что Сбербанк не собирается покупать Альфа-банк, а также рассказал о надежности систем защиты банка от кибератак.
Президент — председатель правления, член Наблюдательного совета банка ВТБ Андрей Костин на второй позиции:
- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту России Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявлял глава ВТБ Андрей Костин.
- Глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны". Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США, а также рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение".
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов замыкает тройку лидеров.В мае президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа. По мнению экспертов, ВЭБ под руководством бывшего первого вице-премьера должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в "майском указе" президента.
Самые заметные перемещения в медиарейтинге:
Оливер Хьюз (+7), председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал представленную "Ростелекомом" первую рабочую версию Единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной компанией по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Центрального Банка РФ. К тестированию продукта уже подключились более 20 российских банков, среди которых и Тинькофф Банк.
Дмитрий Гусев(+9), председатель правления "Совкомбанк", сообщил, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренностей об объединении кредитных организаций. До конца года банки будут работать самостоятельно, передал через пресс-службу Дмитрий Гусев.
Дмитрий Горицкий (+11), президент и председатель правления "Запсибкомбанка", упоминался в контексте приобретения банком ВТБ более 70% акций Запсибкомбанка. Крупнейший пакет акций тюменского банка в настоящее время принадлежит Дмитрию Горицкому.
Елена Георгиева (+7), председатель правления "Новикомбанк", высказала мнение, что, несмотря на рост кредитования темпами выше сектора, не стоит без оглядки увлекаться розницей, продолжая при этом укреплять капитальную базу.
Дмитрий Голованов (+6), председатель правления "МСП Банк", в ходе ПМЭФ-2018 сообщил о том, что МСП Банк совместно с Корпорацией МСП разработал уникальный продукт — систему АИС НГС, позволяющую предпринимателям получить кредиты в режиме онлайн с использованием электронной цифровой подписи. Также г-н Голованов упоминался в контексте подписания МСП Банком договоров о сотрудничестве с рядом организаций и правительств регионов на полях ПМЭФ-2018.
Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:
Петр Фрадков (7 место), председатель "Промсвязьбанк", возглавив в апреле временную администрацию банка, в своем первом интервью на новом посту рассказал изданию "КоммерсантЪ" о текущем состоянии банка, оперативных задачах и возможностях работы в условиях жестких санкций.
Борис Листов (8 место), председатель правления Россельхозбанка, провел рабочую встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе встречи премьер заявил, что правительство РФ в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 миллиардов рублей.
Константин Бобров (12 место), председатель правления "Банк Уралсиб", принял участие в работе второго Евразийского женского форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Бобров выступил спикером в открытой дискуссии "Программы и институты развития женского предпринимательства".
Александр Соколов (15 место), председатель правления банка "Траст", рассказал, как будет действовать создаваемый на базе банка фонд плохих долгов, а также о работе с бывшими собственниками санированных банков.
Геннадий Солдатенков (17 место)в августе 2018 года был избран наблюдательным советом банка "Возрождение" на пост председателя правления организации. Заняв должность, Солдатенков рассказал о нововведениях в финансовой организации, которые должны повысить качество обслуживания.
Илья Поляков (18 место), в апреле 2018 года был назначен советом директоров Росбанка на пост председателя правления организации.
Сергей Озеров (20 место), председатель правления "Русфинанс Банк", заявил, что введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой физические лица могут рассчитываться, является неизбежным.
ТОП-30 банкиров:
|Место
|Перемещение за год
|Персона
|Банк
|МедиаИндекс
|1
|0
|Герман Греф
|Сбербанк
|433 021,5
|2
|0
|Андрей Костин
|ВТБ
|296 973,0
|3
|new
|Игорь Шувалов
|ВЭБ
|146 102,3
|4
|0
|Михаил Задорнов
|Банк "ФК Открытие"
|62 719,1
|5
|+2
|Олег Тиньков
|Тинькофф Банк
|38 499,1
|6
|+3
|Петр Авен
|Альфа-Банк
|35 310,9
|7
|new
|Петр Фрадков
|Промсвязьбанк
|17 797,4
|8
|new
|Борис Листов
|Россельхозбанк
|15 588,3
|9
|+3
|Антонио Фаллико
|Банк "Интеза"
|15 149,6
|10
|+4
|Дмитрий Руденко
|Почта Банк
|12 156,3
|11
|+7
|Оливер Хьюз
|Тинькофф Банк
|6 744,3
|12
|new
|Константин Бобров
|Банк Уралсиб
|5 513,0
|13
|+9
|Дмитрий Гусев
|Совкомбанк
|5 335,3
|14
|+11
|Дмитрий Горицкий
|Запсибкомбанк
|5 140,5
|15
|new
|Александр Соколов
|Банк "Траст"
|4 268,7
|16
|+5
|Рустам Тарико
|Русский стандарт
|4 068,6
|17
|new
|Геннадий Солдатенков
|Банк "Возрождение"
|4 019,3
|18
|new
|Илья Поляков
|Росбанк
|3 946,5
|19
|+7
|Елена Георгиева
|Новикомбанк
|3 709,1
|20
|new
|Сергей Озеров
|Русфинанс Банк
|3 623,7
|21
|new
|Михаил Якунин
|Российский национальный коммерческий банк
|3 537,0
|22
|+2
|Зуфар Гараев
|Банк "Ак Барс"
|3 341,1
|23
|+6
|Дмитрий Голованов
|МСП Банк
|3 298,2
|24
|new
|Михаил Гапонов
|Банк "Ассоциация"
|2 471,4
|25
|new
|Кирилл Пальчун
|Банк "Юнистрим"
|2 406,0
|26
|+4
|Максим Солнцев
|СДМ-Банк
|2 284,8
|27
|new
|Татьяна Ушкова
|Абсолют Банк
|2 210,5
|28
|new
|Илья Бродский
|Совкомбанк
|2 097,5
|29
|new
|Оскар Прокопьев
|Банк Казани
|2 016,2
|30
|-2
|Александр Савельев
|Банк "Санкт-Петербург"
|1 812,6
Методика
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ.
2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 48 600 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
4. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 23.01.19.
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