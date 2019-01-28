Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за 2018 год:

- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможное введение запрета на покупку госбанками частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

- Глава Сбербанка в октябре на встрече в Ново-Огарево докладывал президенту Владимиру Путину о беспрецедентном росте объема выданных ипотечных кредитов. По его словам, в 2018 году объем выданных жилищных кредитов достиг рекордных 3,3 трлн рублей.

- Герман Греф на прошедшей в декабре встрече с журналистами по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка рассказал о возможной смене названия организации – исчезновении из него части слова "банк". Греф также сообщил, что Сбербанк не собирается покупать Альфа-банк, а также рассказал о надежности систем защиты банка от кибератак.

Президент — председатель правления, член Наблюдательного совета банка ВТБ Андрей Костин на второй позиции:

- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту России Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявлял глава ВТБ Андрей Костин.

- Глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны". Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США, а также рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение".

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов замыкает тройку лидеров.В мае президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа. По мнению экспертов, ВЭБ под руководством бывшего первого вице-премьера должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в "майском указе" президента.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+7), председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал представленную "Ростелекомом" первую рабочую версию Единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной компанией по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Центрального Банка РФ. К тестированию продукта уже подключились более 20 российских банков, среди которых и Тинькофф Банк.

Дмитрий Гусев(+9), председатель правления "Совкомбанк", сообщил, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренностей об объединении кредитных организаций. До конца года банки будут работать самостоятельно, передал через пресс-службу Дмитрий Гусев.

Дмитрий Горицкий (+11), президент и председатель правления "Запсибкомбанка", упоминался в контексте приобретения банком ВТБ более 70% акций Запсибкомбанка. Крупнейший пакет акций тюменского банка в настоящее время принадлежит Дмитрию Горицкому.

Елена Георгиева (+7), председатель правления "Новикомбанк", высказала мнение, что, несмотря на рост кредитования темпами выше сектора, не стоит без оглядки увлекаться розницей, продолжая при этом укреплять капитальную базу.

Дмитрий Голованов (+6), председатель правления "МСП Банк", в ходе ПМЭФ-2018 сообщил о том, что МСП Банк совместно с Корпорацией МСП разработал уникальный продукт — систему АИС НГС, позволяющую предпринимателям получить кредиты в режиме онлайн с использованием электронной цифровой подписи. Также г-н Голованов упоминался в контексте подписания МСП Банком договоров о сотрудничестве с рядом организаций и правительств регионов на полях ПМЭФ-2018.

Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:

Петр Фрадков (7 место), председатель "Промсвязьбанк", возглавив в апреле временную администрацию банка, в своем первом интервью на новом посту рассказал изданию "КоммерсантЪ" о текущем состоянии банка, оперативных задачах и возможностях работы в условиях жестких санкций.

Борис Листов (8 место), председатель правления Россельхозбанка, провел рабочую встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе встречи премьер заявил, что правительство РФ в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 миллиардов рублей.

Константин Бобров (12 место), председатель правления "Банк Уралсиб", принял участие в работе второго Евразийского женского форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Бобров выступил спикером в открытой дискуссии "Программы и институты развития женского предпринимательства".

Александр Соколов (15 место), председатель правления банка "Траст", рассказал, как будет действовать создаваемый на базе банка фонд плохих долгов, а также о работе с бывшими собственниками санированных банков.

Геннадий Солдатенков (17 место)в августе 2018 года был избран наблюдательным советом банка "Возрождение" на пост председателя правления организации. Заняв должность, Солдатенков рассказал о нововведениях в финансовой организации, которые должны повысить качество обслуживания.

Илья Поляков (18 место), в апреле 2018 года был назначен советом директоров Росбанка на пост председателя правления организации.

Сергей Озеров (20 место), председатель правления "Русфинанс Банк", заявил, что введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой физические лица могут рассчитываться, является неизбежным.

ТОП-30 банкиров:

МестоПеремещение за годПерсонаБанкМедиаИндекс
10Герман ГрефСбербанк433 021,5
20Андрей КостинВТБ296 973,0
3newИгорь ШуваловВЭБ146 102,3
40Михаил Задорнов Банк "ФК Открытие"62 719,1
5+2Олег ТиньковТинькофф Банк38 499,1
6+3Петр АвенАльфа-Банк35 310,9
7newПетр ФрадковПромсвязьбанк17 797,4
8newБорис ЛистовРоссельхозбанк15 588,3
9+3Антонио ФалликоБанк "Интеза"15 149,6
10+4Дмитрий РуденкоПочта Банк12 156,3
11+7Оливер ХьюзТинькофф Банк6 744,3
12newКонстантин БобровБанк Уралсиб5 513,0
13+9Дмитрий ГусевСовкомбанк5 335,3
14+11Дмитрий ГорицкийЗапсибкомбанк5 140,5
15newАлександр СоколовБанк "Траст"4 268,7
16+5Рустам ТарикоРусский стандарт4 068,6
17newГеннадий СолдатенковБанк "Возрождение"4 019,3
18newИлья ПоляковРосбанк3 946,5
19+7Елена ГеоргиеваНовикомбанк3 709,1
20newСергей ОзеровРусфинанс Банк3 623,7
21newМихаил ЯкунинРоссийский национальный коммерческий банк3 537,0
22+2Зуфар ГараевБанк "Ак Барс" 3 341,1
23+6Дмитрий ГоловановМСП Банк3 298,2
24newМихаил ГапоновБанк "Ассоциация"2 471,4
25newКирилл ПальчунБанк "Юнистрим"2 406,0
26+4Максим СолнцевСДМ-Банк2 284,8
27newТатьяна УшковаАбсолют Банк2 210,5
28newИлья БродскийСовкомбанк2 097,5
29newОскар ПрокопьевБанк Казани2 016,2
30-2Александр СавельевБанк "Санкт-Петербург"1 812,6

Методика

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ.

2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 48 600 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

4. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 23.01.19.

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