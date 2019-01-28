Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за 2018 год:

- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможное введение запрета на покупку госбанками частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

- Глава Сбербанка в октябре на встрече в Ново-Огарево докладывал президенту Владимиру Путину о беспрецедентном росте объема выданных ипотечных кредитов. По его словам, в 2018 году объем выданных жилищных кредитов достиг рекордных 3,3 трлн рублей.

- Герман Греф на прошедшей в декабре встрече с журналистами по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка рассказал о возможной смене названия организации – исчезновении из него части слова "банк". Греф также сообщил, что Сбербанк не собирается покупать Альфа-банк, а также рассказал о надежности систем защиты банка от кибератак.

Президент — председатель правления, член Наблюдательного совета банка ВТБ Андрей Костин на второй позиции:

- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту России Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявлял глава ВТБ Андрей Костин.

- Глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны". Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США, а также рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение".

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов замыкает тройку лидеров.В мае президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа. По мнению экспертов, ВЭБ под руководством бывшего первого вице-премьера должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в "майском указе" президента.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+7), председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал представленную "Ростелекомом" первую рабочую версию Единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной компанией по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Центрального Банка РФ. К тестированию продукта уже подключились более 20 российских банков, среди которых и Тинькофф Банк.

Дмитрий Гусев(+9), председатель правления "Совкомбанк", сообщил, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренностей об объединении кредитных организаций. До конца года банки будут работать самостоятельно, передал через пресс-службу Дмитрий Гусев.

Дмитрий Горицкий (+11), президент и председатель правления "Запсибкомбанка", упоминался в контексте приобретения банком ВТБ более 70% акций Запсибкомбанка. Крупнейший пакет акций тюменского банка в настоящее время принадлежит Дмитрию Горицкому.

Елена Георгиева (+7), председатель правления "Новикомбанк", высказала мнение, что, несмотря на рост кредитования темпами выше сектора, не стоит без оглядки увлекаться розницей, продолжая при этом укреплять капитальную базу.

Дмитрий Голованов (+6), председатель правления "МСП Банк", в ходе ПМЭФ-2018 сообщил о том, что МСП Банк совместно с Корпорацией МСП разработал уникальный продукт — систему АИС НГС, позволяющую предпринимателям получить кредиты в режиме онлайн с использованием электронной цифровой подписи. Также г-н Голованов упоминался в контексте подписания МСП Банком договоров о сотрудничестве с рядом организаций и правительств регионов на полях ПМЭФ-2018.

Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:

Петр Фрадков (7 место), председатель "Промсвязьбанк", возглавив в апреле временную администрацию банка, в своем первом интервью на новом посту рассказал изданию "КоммерсантЪ" о текущем состоянии банка, оперативных задачах и возможностях работы в условиях жестких санкций.

Борис Листов (8 место), председатель правления Россельхозбанка, провел рабочую встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе встречи премьер заявил, что правительство РФ в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 миллиардов рублей.

Константин Бобров (12 место), председатель правления "Банк Уралсиб", принял участие в работе второго Евразийского женского форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Бобров выступил спикером в открытой дискуссии "Программы и институты развития женского предпринимательства".

Александр Соколов (15 место), председатель правления банка "Траст", рассказал, как будет действовать создаваемый на базе банка фонд плохих долгов, а также о работе с бывшими собственниками санированных банков.

Геннадий Солдатенков (17 место)в августе 2018 года был избран наблюдательным советом банка "Возрождение" на пост председателя правления организации. Заняв должность, Солдатенков рассказал о нововведениях в финансовой организации, которые должны повысить качество обслуживания.

Илья Поляков (18 место), в апреле 2018 года был назначен советом директоров Росбанка на пост председателя правления организации.

Сергей Озеров (20 место), председатель правления "Русфинанс Банк", заявил, что введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой физические лица могут рассчитываться, является неизбежным.

ТОП-30 банкиров:

Место Перемещение за год Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 433 021,5 2 0 Андрей Костин ВТБ 296 973,0 3 new Игорь Шувалов ВЭБ 146 102,3 4 0 Михаил Задорнов Банк "ФК Открытие" 62 719,1 5 +2 Олег Тиньков Тинькофф Банк 38 499,1 6 +3 Петр Авен Альфа-Банк 35 310,9 7 new Петр Фрадков Промсвязьбанк 17 797,4 8 new Борис Листов Россельхозбанк 15 588,3 9 +3 Антонио Фаллико Банк "Интеза" 15 149,6 10 +4 Дмитрий Руденко Почта Банк 12 156,3 11 +7 Оливер Хьюз Тинькофф Банк 6 744,3 12 new Константин Бобров Банк Уралсиб 5 513,0 13 +9 Дмитрий Гусев Совкомбанк 5 335,3 14 +11 Дмитрий Горицкий Запсибкомбанк 5 140,5 15 new Александр Соколов Банк "Траст" 4 268,7 16 +5 Рустам Тарико Русский стандарт 4 068,6 17 new Геннадий Солдатенков Банк "Возрождение" 4 019,3 18 new Илья Поляков Росбанк 3 946,5 19 +7 Елена Георгиева Новикомбанк 3 709,1 20 new Сергей Озеров Русфинанс Банк 3 623,7 21 new Михаил Якунин Российский национальный коммерческий банк 3 537,0 22 +2 Зуфар Гараев Банк "Ак Барс" 3 341,1 23 +6 Дмитрий Голованов МСП Банк 3 298,2 24 new Михаил Гапонов Банк "Ассоциация" 2 471,4 25 new Кирилл Пальчун Банк "Юнистрим" 2 406,0 26 +4 Максим Солнцев СДМ-Банк 2 284,8 27 new Татьяна Ушкова Абсолют Банк 2 210,5 28 new Илья Бродский Совкомбанк 2 097,5 29 new Оскар Прокопьев Банк Казани 2 016,2 30 -2 Александр Савельев Банк "Санкт-Петербург" 1 812,6

Методика

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ.

2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 48 600 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

4. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 23.01.19.

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