Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за март 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в марте стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Сбербанк сообщил о планах запустить летом "Покупку с выдачей" — услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте.

- Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума "Лидеры России", на вопрос о главных проблемах России ответил, что в первую очередь стране не хватает "эффективной системы государственного управления".

Сбербанк занял четвертое место в списке самых надежных банков России, составленном Forbes на основе финансовых показателей ведущих кредитных организаций, а также российских и международных рейтингов.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ожидает снижения ставок по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. По словам главы ВТБ, на сегодняшний день объем ипотечного портфеля банка достигает 1,4 трлн рублей.

- "ВТБ Капитал", инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО "Первый канал" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу.

- Банк ВТБ подключил к Единой биометрической системе (ЕБС) 270 отделений во всех регионах присутствия банка в России; до конца 2019 года необходимым оборудованием для сбора данных клиентов будет оснащена вся сеть ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

- Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов является ответчиком по иску на 33,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4", которую он возглавлял до перехода на госслужбу. Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева.

- Альфа-банк подтвердил получение письма от платежной системы Visa, которая извещала банки о планах с середины апреля повысить до 3 тыс. руб. предельную сумму покупок без ПИН-кода для держателей своих карт.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Банк Уралсиб (+7)

- Банк Уралсиб занял 5-е место в рейтинге по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году по версии агентства Эксперт РА, а также вошел в ТОП-20 лучших банков России по версии Forbes.

Citi (+7), ЮниКредит Банк (+18) и Нордеа Банк (+12)

- Forbes составил рейтинг 100 надежнейших российских банков в текущем году, первое место в котором занял "Юникредит банк", Ситибанк – шестое, а Нордеа Банк — восьмое.

АБ "Россия" (+13) и Уральский банк реконструкции и развития (+9)

- Для владельцев карт "Мир" запустили аналог Apple Pay — Mir Pay, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). В сообщении приводился перечень банков, клиенты которых первыми смогут оценить возможности Mir Pay, среди них — банк "Россия" и УБРиР.

Банк "Санкт-Петербург" (+7)

- Банки-участники проекта "Единая карта петербуржца" назвали дату ее выпуска. Они появятся 1 мая. Выдачей карт будут заниматься три банка: Сбербанк, ВТБ и "Санкт-Петербург".

Локо-Банк (+9)

Комментарийная активность заместителя председателя правления "Локо-Банка" Андрея Люшина.

Банк "Кубань Кредит" (+8)

Коммерческий банк "Кубань Кредит" занял пятое место в рейтинге ведущих российских банков по версии журнала Forbes.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в марте, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Банк "Центр-инвест" (29 место)

- Для владельцев карт "Мир" запустили аналог Apple Pay — Mir Pay, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). В сообщении приводился перечень банков, клиенты которых первыми смогут оценить возможности Mir Pay, среди них находится и банк "Центр-инвест".

РФК-банк (31 место)

- СМИ сообщали, что счета венесуэльских компаний в России переведут в банк "Российская финансовая корпорация".

Рокетбанк (38 место)

- Основатели "Рокетбанка" Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион окончательно ушли из компании, новым гендиректором стала Анастасия Ускова.

Примсоцбанк (41 место)

- "Примсоцбанк" через свердловский арбитраж отсудил у мэрии Екатеринбурга 214,9 млн рублей. В 2016 году администрация предоставила банку гарантию на эту сумму по кредиту для компании "Стройуниверсал", связанной с экс-депутатом гордумы Игорем Плаксиным.

ИНГ Банк (Евразия) (43 место)

- Forbes составил рейтинг 100 надежнейших российских банков в текущем году, седьмое место в котором занял ИНГ Банк (Евразия).

Банк "ДельтаКредит" (44 место)

- Банк "ДельтаКредит" и Росбанк, входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии. По словам главы Росбанка Ильи Полякова, оно состоитсядо 1 июня текущего года, объединенный ипотечный бизнес будет называться Росбанк Дом.

Сургутнефтегазбанк (50 место)

- Forbes составил рейтинг 100 надежнейших российских банков в текущем году, в котором Сургутнефтегазбанк занял 61 место.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.



ТОП-50 банков:



Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 175 814,4 2 0 ВТБ 137 825,5 3 +2 Альфа-Банк 48 305,3 4 0 Промсвязьбанк 38 412,5 5 -2 Газпромбанк 34 495,5 6 0 Райффайзенбанк 20 570,7 7 +1 Россельхозбанк 18 861,9 8 +7 Банк Уралсиб 16 049,7 9 +3 Московский кредитный банк 15 663,5 10 -3 Тинькофф Банк 15 371,7 11 -2 Банк "ФК Открытие" 14 760,8 12 -1 Росбанк 14 010,4 13 -3 БКС Премьер 13 863,4 14 0 Совкомбанк 13 664,7 15 -2 Почта Банк 9 912,7 16 +7 Citi 9 038,1 17 +18 ЮниКредит Банк 8 703,9 18 -2 Банк "Ак Барс" 8 027,0 19 +13 АБ "Россия" 7 462,3 20 0 Банк "Траст" 6 604,3 21 +7 Банк "Санкт-Петербург" 6 191,2 22 +3 Российский национальный коммерческий банк 5 203,6 23 -2 Банк "ДОМ.РФ" 5 116,3 24 -5 Абсолют Банк 4 892,1 25 +9 Уральский банк реконструкции и развития 4 714,7 26 -8 Банк "Возрождение" 4 429,0 27 -3 СМП Банк 4 249,8 28 -2 СКБ-банк 4 109,1 29 new Банк "Центр-инвест" 4 056,3 30 -13 Банк Русский Стандарт 3 742,7 31 new РФК-банк 3 630,1 32 -2 Связь-Банк 3 538,2 33 -4 Алмазэргиэнбанк 3 351,4 34 +12 Нордеа Банк 3 190,4 35 +9 Локо-Банк 2 871,6 36 -5 ХКФ Банк 2 824,4 37 -10 МСП Банк 2 664,4 38 new Рокетбанк 2 423,2 39 -6 Запсибкомбанк 2 341,9 40 -18 МТС Банк 2 309,1 41 new Примсоцбанк 2 266,0 42 +8 Банк "Кубань Кредит" 2 208,1 43 new ИНГ Банк (Евразия) 2 200,4 44 new Банк "ДельтаКредит" 2 007,8 45 +2 Банк "Приморье" 1 944,3 46 -1 Русфинанс Банк 1 922,3 47 -9 ОТП банк 1 817,7 48 -8 Банк "Зенит" 1 775,8 49 -12 БМ-Банк 1 665,1 50 new Сургутнефтегазбанк 1 658,5

*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 10.04.2019.

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