Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за март 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за март:

- Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума "Лидеры России", на вопрос о главных проблемах России ответил, что в первую очередь стране не хватает "эффективной системы государственного управления".

- Наблюдательный совет Сбербанка утвердил переизбрание Германа Грефа на пост президента кредитной организации на новый срок.

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Сбербанка Герман Греф и генеральный директор "МЕТРО Кэш энд Керри" в России Джери Калмис открыли выставку "METRO EXPO 2019".

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

- Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ожидает снижения ставок по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. По словам главы ВТБ, на сегодняшний день объем ипотечного портфеля банка достигает 1,4 трлн рублей.

- Андрей Костин вошел в состав российской делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в ходе государственного визита в Киргизию. Андрей Костин также прокомментировал предстоящий запуск крупнейшего российско-киргизского инвестиционного проекта по добыче золота.

- Глава ВТБ по итогам встречи в рамках Недели российского бизнеса сообщил журналистам, что бизнесмены на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали защиту своих прав, в том числе защиту от судебного преследования.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

- Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России. Олег Тиньков занял в данном рейтинге пятое место, его состояние было оценено в 2,2 млрд долларов.

- Структура Олега Тинькова Altoville Holdings Limited продала 4,5% акций TCS Group за 150 млн долларов. В рамках процедуры ускоренного сбора заявок компания разместила на Лондонской бирже 8,33 млн акций TCS Group по цене в 18 долларов за бумагу.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Дмитрий Гусев (+21), председатель правления Совкомбанка, сообщил, что Совкомбанк, допущенный к участию в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка, отказался от участия в торгах из-за слишком высокой нижней цены аукциона.

Рустам Тарико (+10), председатель совета директоров "Банк Русский Стандарт", упоминался в контексте сообщений о том, что водочный бренд "Зеленая марка", спустя почти шесть лет после перехода водки в портфель холдинга Roust, вошел в список 15 наиболее растущих марок крепких алкогольных напитков в мире.

Антонио Фаллико (+14), председатель совета директоров "Банк Интеза", в кулуарах форума "Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого Океана" рассказал о том, получилось ли политикам из ЕС и ЕАЭС услышать друг друга на конференции в Брюсселе, и почему не стоит политизировать дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Александр Самохвалов (+6), предправления банка "Русский стандарт", комментировал в СМИ принятый в третьем чтении Госдумой закон, запрещающий снимать наличные с анонимных предоплаченных карт.

Норихиро Саваии (+6), председатель правления "МС Банк Рус", рассказал СМИ о том, как ситуация на рынке автокредитования будет развиваться в дальнейшем.

Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:

Михаил Гапонов (15 место), председатель правления КБ "Ассоциация", сообщил, что ассоциация "Россия" консолидировала инициативы кредитных организаций о регулировании размеров комиссий, они были одобрены советом Ассоциации банков России и в ближайшее время будут направлены в рабочую группу правительства РФ и Банка России.

Константин Бобров (17 место), председатель правления "Банк Уралсиб", выступил в качестве спикера на Всероссийском обсуждении механизмов реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организованном "Опорой России".

Илья Поляков(18 место), председатель правления Росбанка, сообщил, что банк "ДельтаКредит" и Росбанк, входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии. По словам Полякова, оно состоится до 1 июня текущего года, объединенный ипотечный бизнес будет называться Росбанк Дом.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.

ТОП-30 банкиров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 36 052,7 2 0 Андрей Костин ВТБ 17 837,5 3 +1 Олег Тиньков Тинькофф Банк 3 554,2 4 +5 Петр Авен Альфа-Банк 3 120,1 5 0 Александр Соколов Банк "Траст" 1 808,2 6 -3 Михаил Задорнов Банк "ФК Открытие" 1 358,8 7 +1 Петр Фрадков Промсвязьбанк 1 205,7 8 +21 Дмитрий Гусев Совкомбанк 855,0 9 -3 Борис Листов Россельхозбанк 829,6 10 +1 Татьяна Ушкова Абсолют Банк 789,2 11 -4 Дмитрий Руденко Почта Банк 590,1 12 +10 Рустам Тарико Банк "Русский стандарт" 551,9 13 +14 Антонио Фаллико Банк Интеза 542,1 14 -4 Артем Федорко Банк "ДОМ.РФ" 444,3 15 new Михаил Гапонов КБ "Ассоциация" 437,2 16 +4 Оливер Хьюз Тинькофф Банк 364,1 17 new Константин Бобров Банк Уралсиб 332,4 18 new Илья Поляков Росбанк 326,3 19 +6 Александр Самохвалов Банк "Русский стандарт" 314,0 20 -5 Михаил Поляков Нордеа банк 286,0 21 new Денис Репников СКБ-банк 285,0 22 -8 Александр Нестеренко Восточный Банк 258,0 23 +3 Антон Соловьев Уральский банк реконструкции и развития 195,2 24 +6 Норихиро Саваии МС Банк Рус 188,0 25 new Зуфар Гараев Ак Барс Банк 181,1 26 -8 Елена Георгиева Новикомбанк 170,6 27 new Нина Чупрынникова КБ "Кубань Кредит" 157,2 28 new Дмитрий Яровой Примсоцбанк 155,0 29 -8 Александр Сурин Запсибкомбанк 155,0 30 -6 Сергей Смирнов Банк "Центр-инвест" 132,2

Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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