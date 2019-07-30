Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за июнь 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июне стали Сбербанк, ВТБ и банк "Открытие".

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии "Сбербанк Онлайн", чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщала пресс-служба банка.

- Сбербанк запустил новый сервис, по которому любой человек может получить наличный денежный перевод через банкоматы банка. Отправить деньги можно в любой момент через "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных либо в офисах банка.

- 1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии состоялся традиционный "Зеленый марафон". Организатором "Зеленого марафона" с 2012 года является ПАО Сбербанк.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- Расчеты в национальных валютах России и Китая будут осуществлять российский банк ВТБ и Торговый банк Китая.

- ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. Воспользоваться новыми условиями "Ипотеки с господдержкой" могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

- Банк ВТБ совместно с компанией АО "ЭСК" (бренд "Первый ОФД") запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить "под ключ" несколько услуг и минимизировать финансовые и временные затраты.

Банк "ФК Открытие" на третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что ряд крупных банков в нормативных документах закрепляют запрет для сотрудников на фотографирование экранов рабочих компьютеров. В частности, о данной мере рассказали представители банков "Юникредит", "ФК Открытие" и ВТБ.

- Банк ФК "Открытие" и "ОПОРА РОССИИ" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение.В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ — совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Банк "ДОМ.РФ" (+9)

- СМИ сообщали, что банк ДОМ.РФ запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 30 млн рублей по ставке от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%.

БКС Банк (+23)

- СМИ сообщали, что сеть супермаркетов "Перекресток" собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг. Соответствующее соглашение подписали X5 Retail Group, крупнейший ретейлер России и владелец сети, а также "БКС банк".

Новикомбанк (+21)

- Новикомбанк — опорный банк госкорпорации "Ростех" — направил около 130 миллиардов рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, об этом сообщила председатель правления банка Елена Георгиева на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".

Банк "Зенит" (+10)

- Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала свою долю в банке "Зенит", полностью выйдя из капитала кредитной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

СМП Банк (+8)

СМП Банк сообщил об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических лиц, реализованном на базе платформы BSS, решения PayControl, разработанного российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда "Сколково". Клиенты банка получили возможность при использовании интернет-банкинга и мобильного банкинга одним движением на мобильном устройстве безопасно подтверждать свои финансовые транзакции.

Банк Интеза (+11)

Председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико в ходе ПМЭФ-2019 анонсировал подписание структурой Газпромбанка и итальянской Ansaldo Energia меморандума о создании совместного предприятия по производству газовых турбин. Кроме того, г-н Фалликопредложил распространить опыт использования российского "Бизнес-навигатора МСП" по всей Европе, а также сообщил, что банк Intesa планирует нарастить кредитование малого бизнеса в России на 15%.

ИНГ Банк (Евразия) (+8)

"Уралкалий" получил многомиллионный бивалютный кредит от 13 международных и российских банков. Это крупнейшее соглашение о финансировании в истории компании. Одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров сделки выступил ING Bank.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июне, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Банк "Траст" (28 место)

- В ходе ПМЭФ-2019 стало известно о подписании между банком "Траст" и Калининградской областью соглашения об участии банка в развитии Балтийского промышленного парка в Калининграде. Также в кулуарах ПМЭФ президент — председатель правления банка "Траст" Александр Соколов сообщил, что "Траст" в течение первого квартала 2019 года частично погасил 38 млрд рублей задолженности перед Банком России досрочно.

КИВИ Банк (35 место)

- СМИ отметили, что российские банки стали активно кредитовать выпускников школ. Кредитные карты для 18-летних предлагают в Qiwi-банке по карте "Совесть", Тинькофф-банке, Почта-банке, "Восточном", Кредит Европа банке, ХКФ-банке и Альфа-банке. В большинстве компаний карту можно получить после подтверждения дохода. Лишь в Тинькофф-банке и Qiwi-банке подтверждения не требуется.

ИБ "Ренессанс Капитал" (41 место)

- Ведущий экономист "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон дал интервью RT в рамках ПМЭФ.

Банк "Приморье" (44 место)

- "Ростелеком-солар", провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выполнил комплексную оценку защищенности информационных ресурсов банка "Приморье". За три месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии.

Примсоцбанк (45место)

- "Примсоцбанк" увеличил максимальный срок действия кредита "Бизнес-ипотека" на приобретение недвижимости для коммерческих целей до 96 месяцев. Предложение действует при сумме кредита до 10 млн рублей.

Сетелем Банк (46место)

- Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга "Сбербанк Онлайн" автокредиты дочернего банка "Сетелем".

Солид Банк (49 место)

- Российско-японский "Солид Банк" запустил акцию "11:11" для среднего бизнеса, в рамках которой новым клиентам предоставляется сниженная ставка по кредиту либо овердрафту, бесплатное открытие счета, а также бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание.

ТОП-50 банков:



Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 242 763,2 2 0 ВТБ 138 563,8 3 +1 Банк "ФК Открытие" 39 282,1 4 -1 ПСБ Банк 35 343,9 5 +2 Газпромбанк 33 921,7 6 +3 Тинькофф Банк 31 854,0 7 -2 Альфа-Банк 27 565,2 8 +5 Банк "Уралсиб" 21 031,3 9 -1 Райффайзенбанк 17 228,6 10 +1 Россельхозбанк 16 812,3 11 -5 БКС Премьер 16 228,2 12 -2 Московский кредитный банк 14 667,8 13 +1 Росбанк 11 643,3 14 +1 АБ "Россия" 11 408,2 15 -3 Почта Банк 10 242,9 16 +1 Совкомбанк 8 564,1 17 +2 Банк "Ак Барс" 6 796,9 18 +3 Банк Русский Стандарт 6 307,3 19 +9 Банк "ДОМ.РФ" 5 382,5 20 +23 БКС Банк 5 327,6 21 +4 МСП Банк 5 255,5 22 +4 ЮниКредит Банк 4 971,8 23 -7 Банк "Санкт-Петербург" 4 874,9 24 -6 Алмазэргиэнбанк 4 176,0 25 +21 Новикомбанк 4 056,3 26 -4 Банк "Возрождение" 3 946,9 27 -3 Citi 3 940,6 28 new Банк "Траст" 3 792,5 29 -6 Абсолют Банк 3 683,6 30 -3 Запсибкомбанк 3 191,5 31 +10 Банк "Зенит" 3 165,4 32 +8 СМП Банк 3 152,9 33 +1 Нордеа Банк 3 131,4 34 -5 МТС Банк 2 889,5 35 new КИВИ Банк 2 617,6 36 -16 Связь-Банк 2 524,7 37 +11 Банк Интеза 2 251,7 38 -3 Российский национальный коммерческий банк 2 175,7 39 +8 ИНГ Банк (Евразия) 2 081,4 40 -9 Локо-Банк 2 055,1 41 new ИБ "Ренессанс Капитал" 2 019,8 42 -6 Банк "Ренессанс Кредит" 1 865,3 43 -10 СКБ-банк 1 535,7 44 new Банк "Приморье" 1 518,3 45 new Примсоцбанк 1 389,9 46 new Сетелем Банк 1 347,8 47 -17 Уральский банк реконструкции и развития 1 270,0 48 -3 Русфинанс Банк 1 202,0 49 new Солид Банк 1 144,3 50 -8 Банк "ДельтаКредит" 1 094,8

*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 18.07.2019.

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