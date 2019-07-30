Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за июнь 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июне стали Сбербанк, ВТБ и банк "Открытие".

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии "Сбербанк Онлайн", чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщала пресс-служба банка.

- Сбербанк запустил новый сервис, по которому любой человек может получить наличный денежный перевод через банкоматы банка. Отправить деньги можно в любой момент через "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных либо в офисах банка.

- 1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии состоялся традиционный "Зеленый марафон". Организатором "Зеленого марафона" с 2012 года является ПАО Сбербанк.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- Расчеты в национальных валютах России и Китая будут осуществлять российский банк ВТБ и Торговый банк Китая.

- ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. Воспользоваться новыми условиями "Ипотеки с господдержкой" могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

- Банк ВТБ совместно с компанией АО "ЭСК" (бренд "Первый ОФД") запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить "под ключ" несколько услуг и минимизировать финансовые и временные затраты.

Банк "ФК Открытие" на третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что ряд крупных банков в нормативных документах закрепляют запрет для сотрудников на фотографирование экранов рабочих компьютеров. В частности, о данной мере рассказали представители банков "Юникредит", "ФК Открытие" и ВТБ.

- Банк ФК "Открытие" и "ОПОРА РОССИИ" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение.В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ — совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Банк "ДОМ.РФ" (+9)

- СМИ сообщали, что банк ДОМ.РФ запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 30 млн рублей по ставке от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%.

БКС Банк (+23)

- СМИ сообщали, что сеть супермаркетов "Перекресток" собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг. Соответствующее соглашение подписали X5 Retail Group, крупнейший ретейлер России и владелец сети, а также "БКС банк".

Новикомбанк (+21)

- Новикомбанк — опорный банк госкорпорации "Ростех" — направил около 130 миллиардов рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, об этом сообщила председатель правления банка Елена Георгиева на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".

Банк "Зенит" (+10)

- Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала свою долю в банке "Зенит", полностью выйдя из капитала кредитной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

СМП Банк (+8)

СМП Банк сообщил об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических лиц, реализованном на базе платформы BSS, решения PayControl, разработанного российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда "Сколково". Клиенты банка получили возможность при использовании интернет-банкинга и мобильного банкинга одним движением на мобильном устройстве безопасно подтверждать свои финансовые транзакции.

Банк Интеза (+11)

Председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико в ходе ПМЭФ-2019 анонсировал подписание структурой Газпромбанка и итальянской Ansaldo Energia меморандума о создании совместного предприятия по производству газовых турбин. Кроме того, г-н Фалликопредложил распространить опыт использования российского "Бизнес-навигатора МСП" по всей Европе, а также сообщил, что банк Intesa планирует нарастить кредитование малого бизнеса в России на 15%.

ИНГ Банк (Евразия) (+8)

"Уралкалий" получил многомиллионный бивалютный кредит от 13 международных и российских банков. Это крупнейшее соглашение о финансировании в истории компании. Одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров сделки выступил ING Bank.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июне, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Банк "Траст" (28 место)

- В ходе ПМЭФ-2019 стало известно о подписании между банком "Траст" и Калининградской областью соглашения об участии банка в развитии Балтийского промышленного парка в Калининграде. Также в кулуарах ПМЭФ президент — председатель правления банка "Траст" Александр Соколов сообщил, что "Траст" в течение первого квартала 2019 года частично погасил 38 млрд рублей задолженности перед Банком России досрочно.

КИВИ Банк (35 место)

- СМИ отметили, что российские банки стали активно кредитовать выпускников школ. Кредитные карты для 18-летних предлагают в Qiwi-банке по карте "Совесть", Тинькофф-банке, Почта-банке, "Восточном", Кредит Европа банке, ХКФ-банке и Альфа-банке. В большинстве компаний карту можно получить после подтверждения дохода. Лишь в Тинькофф-банке и Qiwi-банке подтверждения не требуется.

ИБ "Ренессанс Капитал" (41 место)

- Ведущий экономист "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон дал интервью RT в рамках ПМЭФ.

Банк "Приморье" (44 место)

- "Ростелеком-солар", провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выполнил комплексную оценку защищенности информационных ресурсов банка "Приморье". За три месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии.

Примсоцбанк (45место)

- "Примсоцбанк" увеличил максимальный срок действия кредита "Бизнес-ипотека" на приобретение недвижимости для коммерческих целей до 96 месяцев. Предложение действует при сумме кредита до 10 млн рублей.

Сетелем Банк (46место)

- Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга "Сбербанк Онлайн" автокредиты дочернего банка "Сетелем".

Солид Банк (49 место)

- Российско-японский "Солид Банк" запустил акцию "11:11" для среднего бизнеса, в рамках которой новым клиентам предоставляется сниженная ставка по кредиту либо овердрафту, бесплатное открытие счета, а также бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание.

ТОП-50 банков:

Место в рейтинге

Перемещение

за месяц

Банк

МедиаИндекс

1

0

Сбербанк России

242 763,2

2

0

ВТБ

138 563,8

3

+1

Банк "ФК Открытие"

39 282,1

4

-1

ПСБ Банк

35 343,9

5

+2

Газпромбанк

33 921,7

6

+3

Тинькофф Банк

31 854,0

7

-2

Альфа-Банк

27 565,2

8

+5

Банк "Уралсиб"

21 031,3

9

-1

Райффайзенбанк

17 228,6

10

+1

Россельхозбанк

16 812,3

11

-5

БКС Премьер

16 228,2

12

-2

Московский кредитный банк

14 667,8

13

+1

Росбанк

11 643,3

14

+1

АБ "Россия"

11 408,2

15

-3

Почта Банк

10 242,9

16

+1

Совкомбанк

8 564,1

17

+2

Банк "Ак Барс"

6 796,9

18

+3

Банк Русский Стандарт

6 307,3

19

+9

Банк "ДОМ.РФ"

5 382,5

20

+23

БКС Банк

5 327,6

21

+4

МСП Банк

5 255,5

22

+4

ЮниКредит Банк

4 971,8

23

-7

Банк "Санкт-Петербург"

4 874,9

24

-6

Алмазэргиэнбанк

4 176,0

25

+21

Новикомбанк

4 056,3

26

-4

Банк "Возрождение"

3 946,9

27

-3

Citi

3 940,6

28

new

Банк "Траст"

3 792,5

29

-6

Абсолют Банк

3 683,6

30

-3

Запсибкомбанк

3 191,5

31

+10

Банк "Зенит"

3 165,4

32

+8

СМП Банк

3 152,9

33

+1

Нордеа Банк

3 131,4

34

-5

МТС Банк

2 889,5

35

new

КИВИ Банк

2 617,6

36

-16

Связь-Банк

2 524,7

37

+11

Банк Интеза

2 251,7

38

-3

Российский национальный коммерческий банк

2 175,7

39

+8

ИНГ Банк (Евразия)

2 081,4

40

-9

Локо-Банк

2 055,1

41

new

ИБ "Ренессанс Капитал"

2 019,8

42

-6

Банк "Ренессанс Кредит"

1 865,3

43

-10

СКБ-банк

1 535,7

44

new

Банк "Приморье"

1 518,3

45

new

Примсоцбанк

1 389,9

46

new

Сетелем Банк

1 347,8

47

-17

Уральский банк реконструкции и развития

1 270,0

48

-3

Русфинанс Банк

1 202,0

49

new

Солид Банк

1 144,3

50

-8

Банк "ДельтаКредит"

1 094,8

*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 18.07.2019.

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