Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за июнь 2019 года.
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июне стали Сбербанк, ВТБ и банк "Открытие".
Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
- Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии "Сбербанк Онлайн", чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщала пресс-служба банка.
- Сбербанк запустил новый сервис, по которому любой человек может получить наличный денежный перевод через банкоматы банка. Отправить деньги можно в любой момент через "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных либо в офисах банка.
- 1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии состоялся традиционный "Зеленый марафон". Организатором "Зеленого марафона" с 2012 года является ПАО Сбербанк.
ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:
- Расчеты в национальных валютах России и Китая будут осуществлять российский банк ВТБ и Торговый банк Китая.
- ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. Воспользоваться новыми условиями "Ипотеки с господдержкой" могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.
- Банк ВТБ совместно с компанией АО "ЭСК" (бренд "Первый ОФД") запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить "под ключ" несколько услуг и минимизировать финансовые и временные затраты.
Банк "ФК Открытие" на третьей позиции в медиарейтинге:
- СМИ сообщали, что ряд крупных банков в нормативных документах закрепляют запрет для сотрудников на фотографирование экранов рабочих компьютеров. В частности, о данной мере рассказали представители банков "Юникредит", "ФК Открытие" и ВТБ.
- Банк ФК "Открытие" и "ОПОРА РОССИИ" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение.В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ — совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
Банк "ДОМ.РФ" (+9)
- СМИ сообщали, что банк ДОМ.РФ запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 30 млн рублей по ставке от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%.
БКС Банк (+23)
- СМИ сообщали, что сеть супермаркетов "Перекресток" собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг. Соответствующее соглашение подписали X5 Retail Group, крупнейший ретейлер России и владелец сети, а также "БКС банк".
Новикомбанк (+21)
- Новикомбанк — опорный банк госкорпорации "Ростех" — направил около 130 миллиардов рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, об этом сообщила председатель правления банка Елена Георгиева на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".
Банк "Зенит" (+10)
- Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала свою долю в банке "Зенит", полностью выйдя из капитала кредитной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.
СМП Банк (+8)
СМП Банк сообщил об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических лиц, реализованном на базе платформы BSS, решения PayControl, разработанного российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда "Сколково". Клиенты банка получили возможность при использовании интернет-банкинга и мобильного банкинга одним движением на мобильном устройстве безопасно подтверждать свои финансовые транзакции.
Банк Интеза (+11)
Председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико в ходе ПМЭФ-2019 анонсировал подписание структурой Газпромбанка и итальянской Ansaldo Energia меморандума о создании совместного предприятия по производству газовых турбин. Кроме того, г-н Фалликопредложил распространить опыт использования российского "Бизнес-навигатора МСП" по всей Европе, а также сообщил, что банк Intesa планирует нарастить кредитование малого бизнеса в России на 15%.
ИНГ Банк (Евразия) (+8)
"Уралкалий" получил многомиллионный бивалютный кредит от 13 международных и российских банков. Это крупнейшее соглашение о финансировании в истории компании. Одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров сделки выступил ING Bank.
Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июне, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
Банк "Траст" (28 место)
- В ходе ПМЭФ-2019 стало известно о подписании между банком "Траст" и Калининградской областью соглашения об участии банка в развитии Балтийского промышленного парка в Калининграде. Также в кулуарах ПМЭФ президент — председатель правления банка "Траст" Александр Соколов сообщил, что "Траст" в течение первого квартала 2019 года частично погасил 38 млрд рублей задолженности перед Банком России досрочно.
КИВИ Банк (35 место)
- СМИ отметили, что российские банки стали активно кредитовать выпускников школ. Кредитные карты для 18-летних предлагают в Qiwi-банке по карте "Совесть", Тинькофф-банке, Почта-банке, "Восточном", Кредит Европа банке, ХКФ-банке и Альфа-банке. В большинстве компаний карту можно получить после подтверждения дохода. Лишь в Тинькофф-банке и Qiwi-банке подтверждения не требуется.
ИБ "Ренессанс Капитал" (41 место)
- Ведущий экономист "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон дал интервью RT в рамках ПМЭФ.
Банк "Приморье" (44 место)
- "Ростелеком-солар", провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выполнил комплексную оценку защищенности информационных ресурсов банка "Приморье". За три месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии.
Примсоцбанк (45место)
- "Примсоцбанк" увеличил максимальный срок действия кредита "Бизнес-ипотека" на приобретение недвижимости для коммерческих целей до 96 месяцев. Предложение действует при сумме кредита до 10 млн рублей.
Сетелем Банк (46место)
- Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга "Сбербанк Онлайн" автокредиты дочернего банка "Сетелем".
Солид Банк (49 место)
- Российско-японский "Солид Банк" запустил акцию "11:11" для среднего бизнеса, в рамках которой новым клиентам предоставляется сниженная ставка по кредиту либо овердрафту, бесплатное открытие счета, а также бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание.
ТОП-50 банков:
Место в рейтинге
Перемещение
за месяц
Банк
МедиаИндекс
1
0
Сбербанк России
242 763,2
2
0
ВТБ
138 563,8
3
+1
Банк "ФК Открытие"
39 282,1
4
-1
ПСБ Банк
35 343,9
5
+2
Газпромбанк
33 921,7
6
+3
Тинькофф Банк
31 854,0
7
-2
Альфа-Банк
27 565,2
8
+5
Банк "Уралсиб"
21 031,3
9
-1
Райффайзенбанк
17 228,6
10
+1
Россельхозбанк
16 812,3
11
-5
БКС Премьер
16 228,2
12
-2
Московский кредитный банк
14 667,8
13
+1
Росбанк
11 643,3
14
+1
АБ "Россия"
11 408,2
15
-3
Почта Банк
10 242,9
16
+1
Совкомбанк
8 564,1
17
+2
Банк "Ак Барс"
6 796,9
18
+3
Банк Русский Стандарт
6 307,3
19
+9
Банк "ДОМ.РФ"
5 382,5
20
+23
БКС Банк
5 327,6
21
+4
МСП Банк
5 255,5
22
+4
ЮниКредит Банк
4 971,8
23
-7
Банк "Санкт-Петербург"
4 874,9
24
-6
Алмазэргиэнбанк
4 176,0
25
+21
Новикомбанк
4 056,3
26
-4
Банк "Возрождение"
3 946,9
27
-3
Citi
3 940,6
28
new
Банк "Траст"
3 792,5
29
-6
Абсолют Банк
3 683,6
30
-3
Запсибкомбанк
3 191,5
31
+10
Банк "Зенит"
3 165,4
32
+8
СМП Банк
3 152,9
33
+1
Нордеа Банк
3 131,4
34
-5
МТС Банк
2 889,5
35
new
КИВИ Банк
2 617,6
36
-16
Связь-Банк
2 524,7
37
+11
Банк Интеза
2 251,7
38
-3
Российский национальный коммерческий банк
2 175,7
39
+8
ИНГ Банк (Евразия)
2 081,4
40
-9
Локо-Банк
2 055,1
41
new
ИБ "Ренессанс Капитал"
2 019,8
42
-6
Банк "Ренессанс Кредит"
1 865,3
43
-10
СКБ-банк
1 535,7
44
new
Банк "Приморье"
1 518,3
45
new
Примсоцбанк
1 389,9
46
new
Сетелем Банк
1 347,8
47
-17
Уральский банк реконструкции и развития
1 270,0
48
-3
Русфинанс Банк
1 202,0
49
new
Солид Банк
1 144,3
50
-8
Банк "ДельтаКредит"
1 094,8
*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика:
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
3. Данные для рейтинга рассчитаны 18.07.2019.
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