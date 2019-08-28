Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг российских банков за июль 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

— Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и «Ситимобил», которым будут владеть на паритетной основе.

— Расходы россиян на продукты питания продолжат расти до тех пор, пока не увеличатся реальные доходы населения. Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Так, во II квартале 2019 года доля расходов на еду выросла до 38,9%.

— СМИ сообщали, что мошенники пытались похитить со счетов крупнейших банков России более 24 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. Сбербанк смог предотвратить хищения на сумму 18 млрд рублей.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

— По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост с начала года составил 10%.

— Банк ВТБ предложил своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транcакций с помощью смартфона.

— Группа ВТБ в три раза увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» Сергея Гордеева — до 23,05%.

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

— СМИ сообщали, что несколько крупных банков, в числе которых Альфа-Банк, добиваются увеличения минимальной комиссии в Системе быстрых платежей при расчетах с юридическими лицами с предложенных Центробанком 0,4% до 1%.

— Альфа-Банк получил премию влиятельного британского журнала Euromoney в номинации CEE's Best Bank for SMEs 2019.

— Альфа-Банк обновил линейку пакетов услуг для клиентов малого и среднего бизнеса, расширив лимиты основных операций.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Абсолют Банк (+11)

— Абсолют Банк объявил о снижении процентной ставки по государственной программе для семей с детьми.

Банк «Траст» (+9)

— Банк «Траст» добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей о запрете отчуждать имущество на 572 млн долларов.

Российский Национальный Коммерческий Банк (+10)

— До конца 2019 года Крайинвестбанк будет присоединен к санирующему его РНКБ, после этого банковская группа будет работать под единым брендом.

ИБ «Ренессанс Капитал» (+11)

— Переход «Яндекса» в руки государственного акционера «неизбежен» после законопроекта о 20-процентном потолке иностранного владения значимыми для России информационными ресурсами, сообщил Forbes cо ссылкой на тематическую записку аналитиков «Ренессанс Капитала».

СКБ-Банк (+12)

— СКБ-Банк принял участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019».

Банк «Ренессанс Кредит» (+8)

— Банк «Ренессанс Кредит» упростил доступ к кешбэк-сервису, позволяющему возвращать до 30% от суммы покупки при оплате картами кредитной организации товаров и услуг в различных интернет-магазинах.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (+9)

— Кофейни, кулинарии и фастфуды активнее других предприятий общепита подключают услуги эквайринга, заявили специалисты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) по итогам анализа базы клиентов, заключивших соответствующие договоры в первом полугодии 2019 года.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июле, но не были представлены в топ-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

ХКФ Банк (25-е место)

— Дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка: Хоум Кредит Банк, Совкомбанк, Почта Банк и Тинькофф Банк, хотя кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) год назад, сообщали СМИ.

Банк «Центр-инвест» (36-е место)

— В первом полугодии 2019 года банк «Центр-инвест» получил прибыль в размере 2,9 млрд рублей, что на 220% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОТП Банк (40-е место)

— Банки, стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования, начали выдавать кредиты на мототехнику, жилые дома, медицинские и образовательные услуги и другие, ранее не охваченные направления, сообщали СМИ. Например, у ОТП Банка доля неклассических кредитов уверенно растет.

Банк БКФ (42-е место)

— Комментарийная активность начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

ББР Банк (45-е место)

— «Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия» в информационную инфраструктуру заказчика.

Модульбанк (48-е место)

— Модульбанк первым в России запустил интеграцию банковского личного кабинета с голосовым помощником Siri.

Транскапиталбанк (49-е место)

— Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении него процедуру наблюдения. Задолженность компании перед банком составляет 59,9 млн рублей.

Всероссийский Банк Развития Регионов (50-е место)

— «Иркутскэнерго» и Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) заключили соглашение об открытии компании кредитной линии с лимитом 20 млрд рублей.

Топ-50 банков

Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 200 794,1 2 0 ВТБ 123 537,8 3 +4 Альфа-Банк 52 680,2 4 -1 Банк «ФК Открытие» 49 800,4 5 -1 ПСБ 33 411,1 6 -1 Газпромбанк 30 061,4 7 +2 Райффайзенбанк 22 362,4 8 +3 «БКС Премьер» 21 617,7 9 +3 Московский Кредитный Банк 18 510,8 10 -4 Тинькофф Банк 16 000,8 11 -1 Россельхозбанк 14 929,7 12 -4 Банк «Уралсиб» 14 082,1 13 0 Росбанк 11 581,1 14 +1 Почта Банк 11 515,4 15 +3 Банк «Русский Стандарт» 9 430,5 16 0 Совкомбанк 8 522,2 17 0 Банк «Ак Барс» 7 320,2 18 +11 Абсолют Банк 7 140,6 19 +9 Банк «Траст» 6 783,4 20 +3 Банк «Санкт-Петербург» 6 282,7 21 -2 Банк ДОМ.РФ 6 226,2 22 +5 Citi 6 217,8 23 -9 АБ «Россия» 5 883,7 24 +2 Банк «Возрождение» 4 894,1 25 new ХКФ Банк 4 169,9 26 -5 МСП Банк 4 056,4 27 -5 ЮниКредит Банк 3 783,1 28 +10 Российский Национальный Коммерческий Банк 3 705,3 29 +5 МТС Банк 3 663,0 30 +11 ИБ «Ренессанс Капитал» 3 610,5 31 +12 СКБ-Банк 3 079,6 32 -7 Новикомбанк 2 908,5 33 -3 Запсибкомбанк 2 772,4 34 +8 Банк «Ренессанс Кредит» 2 723,6 35 -2 Нордеа Банк 2 649,2 36 new Банк «Центр-инвест» 2 635,9 37 -5 СМП Банк 2 515,5 38 +9 Уральский Банк Реконструкции и Развития 2 360,3 39 +1 Локо-Банк 2 358,8 40 new ОТП Банк 2 295,9 41 -5 Связь-Банк 2 042,8 42 new Банк БКФ 1 946,2 43 -19 Алмазэргиэнбанк 1 913,6 44 -5 ИНГ Банк (Евразия) 1 794,1 45 new ББР Банк 1 717,4 46 -15 Банк «Зенит» 1 608,7 47 -3 Банк «Приморье» 1 580,2 48 new Модульбанк 1 465,0 49 new Транскапиталбанк 1 394,3 50 new Всероссийский Банк Развития Регионов 1 341,0

* МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 22 августа 2019 года.

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