Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг российских банков за июль 2019 года.
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.
Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
— Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и «Ситимобил», которым будут владеть на паритетной основе.
— Расходы россиян на продукты питания продолжат расти до тех пор, пока не увеличатся реальные доходы населения. Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Так, во II квартале 2019 года доля расходов на еду выросла до 38,9%.
— СМИ сообщали, что мошенники пытались похитить со счетов крупнейших банков России более 24 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. Сбербанк смог предотвратить хищения на сумму 18 млрд рублей.
ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:
— По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост с начала года составил 10%.
— Банк ВТБ предложил своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транcакций с помощью смартфона.
— Группа ВТБ в три раза увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» Сергея Гордеева — до 23,05%.
Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:
— СМИ сообщали, что несколько крупных банков, в числе которых Альфа-Банк, добиваются увеличения минимальной комиссии в Системе быстрых платежей при расчетах с юридическими лицами с предложенных Центробанком 0,4% до 1%.
— Альфа-Банк получил премию влиятельного британского журнала Euromoney в номинации CEE's Best Bank for SMEs 2019.
— Альфа-Банк обновил линейку пакетов услуг для клиентов малого и среднего бизнеса, расширив лимиты основных операций.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
Абсолют Банк (+11)
— Абсолют Банк объявил о снижении процентной ставки по государственной программе для семей с детьми.
Банк «Траст» (+9)
— Банк «Траст» добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей о запрете отчуждать имущество на 572 млн долларов.
Российский Национальный Коммерческий Банк (+10)
— До конца 2019 года Крайинвестбанк будет присоединен к санирующему его РНКБ, после этого банковская группа будет работать под единым брендом.
ИБ «Ренессанс Капитал» (+11)
— Переход «Яндекса» в руки государственного акционера «неизбежен» после законопроекта о 20-процентном потолке иностранного владения значимыми для России информационными ресурсами, сообщил Forbes cо ссылкой на тематическую записку аналитиков «Ренессанс Капитала».
СКБ-Банк (+12)
— СКБ-Банк принял участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019».
Банк «Ренессанс Кредит» (+8)
— Банк «Ренессанс Кредит» упростил доступ к кешбэк-сервису, позволяющему возвращать до 30% от суммы покупки при оплате картами кредитной организации товаров и услуг в различных интернет-магазинах.
Уральский Банк Реконструкции и Развития (+9)
— Кофейни, кулинарии и фастфуды активнее других предприятий общепита подключают услуги эквайринга, заявили специалисты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) по итогам анализа базы клиентов, заключивших соответствующие договоры в первом полугодии 2019 года.
Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июле, но не были представлены в топ-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
ХКФ Банк (25-е место)
— Дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка: Хоум Кредит Банк, Совкомбанк, Почта Банк и Тинькофф Банк, хотя кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) год назад, сообщали СМИ.
Банк «Центр-инвест» (36-е место)
— В первом полугодии 2019 года банк «Центр-инвест» получил прибыль в размере 2,9 млрд рублей, что на 220% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ОТП Банк (40-е место)
— Банки, стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования, начали выдавать кредиты на мототехнику, жилые дома, медицинские и образовательные услуги и другие, ранее не охваченные направления, сообщали СМИ. Например, у ОТП Банка доля неклассических кредитов уверенно растет.
Банк БКФ (42-е место)
— Комментарийная активность начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.
ББР Банк (45-е место)
— «Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия» в информационную инфраструктуру заказчика.
Модульбанк (48-е место)
— Модульбанк первым в России запустил интеграцию банковского личного кабинета с голосовым помощником Siri.
Транскапиталбанк (49-е место)
— Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении него процедуру наблюдения. Задолженность компании перед банком составляет 59,9 млн рублей.
Всероссийский Банк Развития Регионов (50-е место)
— «Иркутскэнерго» и Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) заключили соглашение об открытии компании кредитной линии с лимитом 20 млрд рублей.
Топ-50 банков
Место в рейтинге
Перемещение
за месяц
Банк
МедиаИндекс
1
0
Сбербанк России
200 794,1
2
0
ВТБ
123 537,8
3
+4
Альфа-Банк
52 680,2
4
-1
Банк «ФК Открытие»
49 800,4
5
-1
ПСБ
33 411,1
6
-1
Газпромбанк
30 061,4
7
+2
Райффайзенбанк
22 362,4
8
+3
«БКС Премьер»
21 617,7
9
+3
Московский Кредитный Банк
18 510,8
10
-4
Тинькофф Банк
16 000,8
11
-1
Россельхозбанк
14 929,7
12
-4
Банк «Уралсиб»
14 082,1
13
0
Росбанк
11 581,1
14
+1
Почта Банк
11 515,4
15
+3
Банк «Русский Стандарт»
9 430,5
16
0
Совкомбанк
8 522,2
17
0
Банк «Ак Барс»
7 320,2
18
+11
Абсолют Банк
7 140,6
19
+9
Банк «Траст»
6 783,4
20
+3
Банк «Санкт-Петербург»
6 282,7
21
-2
Банк ДОМ.РФ
6 226,2
22
+5
Citi
6 217,8
23
-9
АБ «Россия»
5 883,7
24
+2
Банк «Возрождение»
4 894,1
25
new
ХКФ Банк
4 169,9
26
-5
МСП Банк
4 056,4
27
-5
ЮниКредит Банк
3 783,1
28
+10
Российский Национальный Коммерческий Банк
3 705,3
29
+5
МТС Банк
3 663,0
30
+11
ИБ «Ренессанс Капитал»
3 610,5
31
+12
СКБ-Банк
3 079,6
32
-7
Новикомбанк
2 908,5
33
-3
Запсибкомбанк
2 772,4
34
+8
Банк «Ренессанс Кредит»
2 723,6
35
-2
Нордеа Банк
2 649,2
36
new
Банк «Центр-инвест»
2 635,9
37
-5
СМП Банк
2 515,5
38
+9
Уральский Банк Реконструкции и Развития
2 360,3
39
+1
Локо-Банк
2 358,8
40
new
ОТП Банк
2 295,9
41
-5
Связь-Банк
2 042,8
42
new
Банк БКФ
1 946,2
43
-19
Алмазэргиэнбанк
1 913,6
44
-5
ИНГ Банк (Евразия)
1 794,1
45
new
ББР Банк
1 717,4
46
-15
Банк «Зенит»
1 608,7
47
-3
Банк «Приморье»
1 580,2
48
new
Модульбанк
1 465,0
49
new
Транскапиталбанк
1 394,3
50
new
Всероссийский Банк Развития Регионов
1 341,0
* МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
3. Данные для рейтинга рассчитаны 22 августа 2019 года.
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