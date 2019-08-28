Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг российских банков за июль 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

— Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и «Ситимобил», которым будут владеть на паритетной основе.

— Расходы россиян на продукты питания продолжат расти до тех пор, пока не увеличатся реальные доходы населения. Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Так, во II квартале 2019 года доля расходов на еду выросла до 38,9%.

— СМИ сообщали, что мошенники пытались похитить со счетов крупнейших банков России более 24 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. Сбербанк смог предотвратить хищения на сумму 18 млрд рублей.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

— По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост с начала года составил 10%.

— Банк ВТБ предложил своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транcакций с помощью смартфона.

— Группа ВТБ в три раза увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» Сергея Гордеева — до 23,05%.

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

— СМИ сообщали, что несколько крупных банков, в числе которых Альфа-Банк, добиваются увеличения минимальной комиссии в Системе быстрых платежей при расчетах с юридическими лицами с предложенных Центробанком 0,4% до 1%.

— Альфа-Банк получил премию влиятельного британского журнала Euromoney в номинации CEE's Best Bank for SMEs 2019.

— Альфа-Банк обновил линейку пакетов услуг для клиентов малого и среднего бизнеса, расширив лимиты основных операций.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Абсолют Банк (+11)

— Абсолют Банк объявил о снижении процентной ставки по государственной программе для семей с детьми.

Банк «Траст» (+9)

— Банк «Траст» добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей о запрете отчуждать имущество на 572 млн долларов.

Российский Национальный Коммерческий Банк (+10)

— До конца 2019 года Крайинвестбанк будет присоединен к санирующему его РНКБ, после этого банковская группа будет работать под единым брендом.

ИБ «Ренессанс Капитал» (+11)

— Переход «Яндекса» в руки государственного акционера «неизбежен» после законопроекта о 20-процентном потолке иностранного владения значимыми для России информационными ресурсами, сообщил Forbes cо ссылкой на тематическую записку аналитиков «Ренессанс Капитала».

СКБ-Банк (+12)

— СКБ-Банк принял участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019».

Банк «Ренессанс Кредит» (+8)

— Банк «Ренессанс Кредит» упростил доступ к кешбэк-сервису, позволяющему возвращать до 30% от суммы покупки при оплате картами кредитной организации товаров и услуг в различных интернет-магазинах.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (+9)

— Кофейни, кулинарии и фастфуды активнее других предприятий общепита подключают услуги эквайринга, заявили специалисты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) по итогам анализа базы клиентов, заключивших соответствующие договоры в первом полугодии 2019 года.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июле, но не были представлены в топ-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

ХКФ Банк (25-е место)

— Дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка: Хоум Кредит Банк, Совкомбанк, Почта Банк и Тинькофф Банк, хотя кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) год назад, сообщали СМИ.

Банк «Центр-инвест» (36-е место)

— В первом полугодии 2019 года банк «Центр-инвест» получил прибыль в размере 2,9 млрд рублей, что на 220% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОТП Банк (40-е место)

— Банки, стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования, начали выдавать кредиты на мототехнику, жилые дома, медицинские и образовательные услуги и другие, ранее не охваченные направления, сообщали СМИ. Например, у ОТП Банка доля неклассических кредитов уверенно растет.

Банк БКФ (42-е место)

— Комментарийная активность начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

ББР Банк (45-е место)

— «Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия» в информационную инфраструктуру заказчика.

Модульбанк (48-е место)

— Модульбанк первым в России запустил интеграцию банковского личного кабинета с голосовым помощником Siri.

Транскапиталбанк (49-е место)

— Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении него процедуру наблюдения. Задолженность компании перед банком составляет 59,9 млн рублей.

Всероссийский Банк Развития Регионов (50-е место)

— «Иркутскэнерго» и Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) заключили соглашение об открытии компании кредитной линии с лимитом 20 млрд рублей.

Топ-50 банков

Место в рейтинге

Перемещение

за месяц

Банк

МедиаИндекс

1

0

Сбербанк России

200 794,1

2

0

ВТБ

123 537,8

3

+4

Альфа-Банк

52 680,2

4

-1

Банк «ФК Открытие»

49 800,4

5

-1

ПСБ

33 411,1

6

-1

Газпромбанк

30 061,4

7

+2

Райффайзенбанк

22 362,4

8

+3

«БКС Премьер»

21 617,7

9

+3

Московский Кредитный Банк

18 510,8

10

-4

Тинькофф Банк

16 000,8

11

-1

Россельхозбанк

14 929,7

12

-4

Банк «Уралсиб»

14 082,1

13

0

Росбанк

11 581,1

14

+1

Почта Банк

11 515,4

15

+3

Банк «Русский Стандарт»

9 430,5

16

0

Совкомбанк

8 522,2

17

0

Банк «Ак Барс»

7 320,2

18

+11

Абсолют Банк

7 140,6

19

+9

Банк «Траст»

6 783,4

20

+3

Банк «Санкт-Петербург»

6 282,7

21

-2

Банк ДОМ.РФ

6 226,2

22

+5

Citi

6 217,8

23

-9

АБ «Россия»

5 883,7

24

+2

Банк «Возрождение»

4 894,1

25

new

ХКФ Банк

4 169,9

26

-5

МСП Банк

4 056,4

27

-5

ЮниКредит Банк

3 783,1

28

+10

Российский Национальный Коммерческий Банк

3 705,3

29

+5

МТС Банк

3 663,0

30

+11

ИБ «Ренессанс Капитал»

3 610,5

31

+12

СКБ-Банк

3 079,6

32

-7

Новикомбанк

2 908,5

33

-3

Запсибкомбанк

2 772,4

34

+8

Банк «Ренессанс Кредит»

2 723,6

35

-2

Нордеа Банк

2 649,2

36

new

Банк «Центр-инвест»

2 635,9

37

-5

СМП Банк

2 515,5

38

+9

Уральский Банк Реконструкции и Развития

2 360,3

39

+1

Локо-Банк

2 358,8

40

new

ОТП Банк

2 295,9

41

-5

Связь-Банк

2 042,8

42

new

Банк БКФ

1 946,2

43

-19

Алмазэргиэнбанк

1 913,6

44

-5

ИНГ Банк (Евразия)

1 794,1

45

new

ББР Банк

1 717,4

46

-15

Банк «Зенит»

1 608,7

47

-3

Банк «Приморье»

1 580,2

48

new

Модульбанк

1 465,0

49

new

Транскапиталбанк

1 394,3

50

new

Всероссийский Банк Развития Регионов

1 341,0

* МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 22 августа 2019 года.

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