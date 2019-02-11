Зенит Сочи, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Mastercard Standard — Зенит Сочиеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Standard
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3% - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
3% - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 200 руб. (3% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет кредита;
- 1,5%, мин. 200 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 200 руб. (3% - в ПВН банков-партнеров) - за счет кредита;
- 1,5%, мин. 200 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров) - за счет собственных средств
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за просрочку погашения минимального платежа/основного долга/основных процентов - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
при кредитном лимите до 60 000 руб. требуется паспорт и второй документ, до 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ, свыше 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ и копия трудовой книжки
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 60 000 руб.)
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (при кредитном лимите свыше 60 000 руб.)
Дата актуализации
11.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90