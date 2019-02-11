Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Standard

Mastercard Gold Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3% - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 3% - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. (3% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет кредита;

1,5%, мин. 200 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. (3% - в ПВН банков-партнеров) - за счет кредита;

1,5%, мин. 200 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров) - за счет собственных средств Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

неустойка за просрочку погашения минимального платежа/основного долга/основных процентов - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 15 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% Погашение кредита

3% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:3% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

косвенное подтверждение доходов

не требуется при кредитном лимите до 60 000 руб. требуется паспорт и второй документ, до 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ, свыше 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ и копия трудовой книжки Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 2 лет Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 60 000 руб.) Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (при кредитном лимите свыше 60 000 руб.) Дата актуализации 11.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.