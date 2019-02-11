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Зенит Сочи, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Standard — Зенит Сочи
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 20% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • Mastercard Standard — Зенит Сочи
  • Mastercard Gold — Зенит Сочи
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Standard
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3% - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

3% - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 200 руб. (3% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет кредита;
  • 1,5%, мин. 200 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 200 руб. (3% - в ПВН банков-партнеров) - за счет кредита;
  • 1,5%, мин. 200 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров) - за счет собственных средств
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка за просрочку погашения минимального платежа/основного долга/основных процентов - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

при кредитном лимите до 60 000 руб. требуется паспорт и второй документ, до 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ, свыше 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ и копия трудовой книжки

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 60 000 руб.)
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (при кредитном лимите свыше 60 000 руб.)
Дата актуализации
11.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
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Телефоны
(8622) 64-00-90