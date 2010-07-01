Зенит Сочи, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Кредитная Gold

Mastercard Gold — Зенит Сочи
Основные характеристики
  • ставка 20% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3% - за счет кредита;
  • 0% - за счет собственных средств , свыше 500 000 руб. в месяц - 3%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3% - за счет кредита;
  • 0% - за счет собственных средств , свыше 500 000 руб. в месяц - 3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 200 руб. (3% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет кредита;
  • 1,5%, мин. 200 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 200 руб. (3% - в ПВН банков-партнеров) - за счет кредита;
  • 1,5%, мин. 200 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров) - за счет собственных средств
Лимиты по операциям лимит выдачи наличных денежных средств : 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • неустойка за просрочку погашения минимального платежа/основного долга/основных процентов - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.
Дата актуализации 11.09.2019 15:32
Размер кредитного лимита от 15 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит 20%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Дата актуализации 11.09.2019 15:32
Возраст
от 22 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

при кредитном лимите до 60 000 руб. требуется паспорт и второй документ, до 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ, свыше 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ и копия трудовой книжки
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Дата актуализации 11.09.2019 15:32
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на все операции, включая снятие наличных;
  • отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 60 000 руб.)
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (при кредитном лимите свыше 60 000 руб.)
Дата актуализации 11.09.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 15 000 руб. беспроцентный период составит до 51 дня , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 390 руб., процентная ставка от 20% годовых , переплата за период — 1 680 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Кредитная Gold» в 3 городах России
2 503
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Справочная информация
АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
в городе Сочи
Отделения 5
Банкоматы 4
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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