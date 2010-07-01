Кредитная карта Кредитная Gold
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
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Тип карты
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|Технологические особенности
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|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
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|Лимиты по операциям
|лимит выдачи наличных денежных средств : 3 500 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|11.09.2019 15:32
|Размер кредитного лимита
|от 15 000 до 1 000 000 ₽
|Льготный период
|
до 51 день
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|20%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
|Дата актуализации
|11.09.2019 15:32
|Возраст
|
от 22 до 60 лет
|Подтверждение дохода
|
при кредитном лимите до 60 000 руб. требуется паспорт и второй документ, до 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ, свыше 150 000 руб. - справка по форме 2-НДФЛ и копия трудовой книжки
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
|Дата актуализации
|11.09.2019 15:32
|Плюсы
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|Минусы
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|Дата актуализации
|11.09.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 15 000 руб. беспроцентный период составит до 51 дня , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 390 руб., процентная ставка от 20% годовых , переплата за период — 1 680 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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