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Citi Ultima Miles & More
MasterCard World Signia «Miles & More Ultima» — Ситибанк
Основные характеристики
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 9 000 ₽
- cash back до 4%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Elite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 2 до 4%
- 2% за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.2019-31.03.2019);
- до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019)
Бонусы
- Для путешествий
Программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения:
- 1 миля за каждые 60 рублей, потраченные по карте (+1,5 мили за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.2019-31.03.2019);
- 7 500 приветственных миль
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
9 000 ₽
стоимость указана с учетом 40% скидки на весь срок действия карты при оформлении карты с 01.01.2019 по 31.03.2019
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- страхование выезжающих за рубеж с покрытием до 500 000 долл.;
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - согласно индивидуальным условиям кредитного договора;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service), карта Priority Pass, консьерж-сервис - бесплатно;
- круглосуточное обслуживание по телефону в службе CitiGold CitiPhone
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 350 000 до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 13,9% до 29%
13,9–26% - с оплатой в рассрочку, 21–29% - без оплаты в рассрочку
Требования и документы
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатные консьерж-сервис, полис ВЗР и выпуск карты Priority Pass;
- крупная сумма кредитного лимита
Минусы
- высокая комиссия за снятие наличных
Особые ограничения
- льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку;
- подтвержденный ежемесячный доход за 3 последних месяца (после уплаты налогов и других обязательных сборов) от 200 000 руб. в месяц
Дата актуализации
07.02.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Citi Ultima Miles & More» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба