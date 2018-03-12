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Можно все (в долларах/евро)

Банк Оранжевый, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 2 000 $
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
222 $
Ставка
1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
540 дней
от 2 000 $ 0,75
от 15 000 $ 1
540 дней
от 2 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 90 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 182 дня срока действия вклада проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Можно все (в долларах/евро)» в 2 городах России
6 230
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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