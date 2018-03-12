Можно все (в долларах/евро)
Банк Оранжевый, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 2 000 $
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
222 $
Ставка
1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|540 дней
|от 2 000 $
|0,75
|от 15 000 $
|1
|540 дней
|от 2 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 90 дней до окончания срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 182 дня срока действия вклада проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 17:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Можно все (в долларах/евро)» в 2 городах России
6 230
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
-
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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