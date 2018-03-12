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Накопи на мечту

Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
5,20%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
328
Ставка
5,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
730 дней
от 3 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,2
730 дней
от 100 $ до 300 000 $ 1,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
3 000 рублей, 100 долларов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке вклада при соблюдении следующих условий: предоставление вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит" с целью приобретения недвижимости/автомобиля; направление денежных средств с вклада в размере не менее 90 % от суммы вклада в качестве первоначального взноса (с учетом конверсионных операций, если применимо) при оплате приобретаемой недвижимости/автомобиля в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит"
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи на мечту» в 1130 городах России
50 327
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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