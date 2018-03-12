по ставке вклада при соблюдении следующих условий: предоставление вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит" с целью приобретения недвижимости/автомобиля; направление денежных средств с вклада в размере не менее 90 % от суммы вклада в качестве первоначального взноса (с учетом конверсионных операций, если применимо) при оплате приобретаемой недвижимости/автомобиля в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит"