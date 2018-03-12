Пенсионный Плюс
Нальчик, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|от 1 ₽
|4
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад может быть открыт в пользу третьего лица – пенсионера
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке вклада "До востребования "Пенсионный""
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 1 городе России
1 625
Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
- Адрес
-
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нальчик
- Телефоны
-
(86622) 44-05-34
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