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минимальная сумма вклада составляет 500 рублей для лиц, достигших возраста 54 года и 6 месяцев (женщины), 59 лет и 6 месяцев (мужчины) или при предъявлении пенсионного удостоверения

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно если сумма начисленных процентов больше минимальной суммы вклада, то неснижаемый остаток приравнивается к сумме начисленных процентов Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении с 181 по 384 день проценты пересчитываются по ставке 4,33% в рублях, 0,6% в долларах и 0,1% в евро Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 16.02.2018 12:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.