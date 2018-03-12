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Управляемый

Приморье, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
385 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 955
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
385 дней
от 30 000 ₽ 6
385 дней
от 500 $ 1,25
385 дней
от 500 € 0,15

минимальная сумма вклада составляет 500 рублей для лиц, достигших возраста 54 года и 6 месяцев (женщины), 59 лет и 6 месяцев (мужчины) или при предъявлении пенсионного удостоверения

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
если сумма начисленных процентов больше минимальной суммы вклада, то неснижаемый остаток приравнивается к сумме начисленных процентов
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при расторжении с 181 по 384 день проценты пересчитываются по ставке 4,33% в рублях, 0,6% в долларах и 0,1% в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 6 городах России
3 366
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 11 Банкоматы 71 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 240-79-15
(423) 909-00-11

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