Управляемый
Приморье, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
385 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 955 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|385 дней
|от 30 000 ₽
|6
|385 дней
|от 500 $
|1,25
|385 дней
|от 500 €
|0,15
минимальная сумма вклада составляет 500 рублей для лиц, достигших возраста 54 года и 6 месяцев (женщины), 59 лет и 6 месяцев (мужчины) или при предъявлении пенсионного удостоверения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
если сумма начисленных процентов больше минимальной суммы вклада, то неснижаемый остаток приравнивается к сумме начисленных процентов
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении с 181 по 384 день проценты пересчитываются по ставке 4,33% в рублях, 0,6% в долларах и 0,1% в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 16.02.2018 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 6 городах России
3 366
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
-
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15(423) 909-00-11
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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