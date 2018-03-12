Рост
Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 61 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
45 187 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 61 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 1 000 ₽
|5,5
|5,9
|5,7
|от 1 500 000 ₽
|5,6
|6
|5,8
|от 61 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 300 $
|0,2
|0,25
|0,3
|от 25 000 $
|0,25
|0,3
|0,35
|от 61 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 300 €
|0,01
|0,1
|0,15
|от 25 000 €
|0,02
|0,15
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или евро, по желанию клиента, выпускается карта Visa Gold или MasterCard Gold, Visa Classic или MasterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рост» в 10 городах России
4 633
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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