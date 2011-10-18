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Саммит, микрозаём

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Основные характеристики
  • ставка 1,03% в день
  • сумма от 31 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)
онлайн-заявка
144 заявки за 30 дней
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  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 31 000 до 100 000 рублей
Ставка
  • 1,03% в день
Срок
  • от 62 до 93 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:39

Требования и документы

Категория заемщиков
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

выдача наличных в течение пяти минут в офисе компании; выдача при заказе доставки займа на дом - в день обращения
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график

погашение за 3 платежа: каждый 31 день - оплачиваются начисленные % , на 93 день оплачиваются оставшиеся % и основной долг
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI
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