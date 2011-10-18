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Займиго, микрозаём

Микрозайм

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 1 000 до 12 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: системы денежных переводов, электронный кошелек, пластиковая карта
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 12 000 рублей
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 1 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 31.07.2019 14:58

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • системы денежных переводов
  • электронный кошелек
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • онлайн платеж картой
онлайн-заявка

Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 1 до 30 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.

Виды продуктов

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Без отказа

По виду

Онлайн

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