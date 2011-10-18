Нарушение обязательств по займу

в случае просрочки начисляется штраф в размере 20% от суммы имеющегося на момент просрочки основного долга, проценты на заем при этом продолжают начисляться, при этом общая сумма штрафов по договору в течение года с даты вступления договора в силу не может превысить 20% от суммы займа