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Платиза, микрозаём

За 3 минуты

Основные характеристики
  • ставка от 0,8% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, электронный кошелек
онлайн-заявка
84 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей

до 15 тыс. рублей при первичном обращении; лимит рассчитывается индивидуально
Ставка
  • от 0,8 до 2,3% в день
Срок
  • от 5 до 45 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 16.01.2019 17:37

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • электронный кошелек
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

в случае просрочки начисляется штраф в размере 20% от суммы имеющегося на момент просрочки основного долга, проценты на заем при этом продолжают начисляться, при этом общая сумма штрафов по договору в течение года с даты вступления договора в силу не может превысить 20% от суммы займа
Способ оплаты
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

с зарегистрированной банковской карты; с онлайн-кошелька QIWI, через Яндекс.Деньги
онлайн-заявка

Виды продуктов

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Онлайн

Без отказа

По виду

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