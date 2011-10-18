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- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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до 15 тыс. рублей при первичном обращении; лимит рассчитывается индивидуально
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|16.01.2019 17:37
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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в случае просрочки начисляется штраф в размере 20% от суммы имеющегося на момент просрочки основного долга, проценты на заем при этом продолжают начисляться, при этом общая сумма штрафов по договору в течение года с даты вступления договора в силу не может превысить 20% от суммы займа
|Способ оплаты
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с зарегистрированной банковской карты; с онлайн-кошелька QIWI, через Яндекс.Деньги