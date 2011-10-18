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МИЛИ, микрозаём

На пластиковую карту

Основные характеристики
  • ставка 2% в день
  • сумма от 3 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 000 до 30 000 рублей

до 21 000 рублей при первичном обращении
Ставка
  • 2% в день
Срок
  • от 3 до 30 дней
Комиссии

за снятие наличных в банкомате удерживается 1% от запрашиваемой суммы, но не менее 100 руб.
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:22

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

решение принимается в течение нескольких минут
Оформление займа
  • салон связи
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта

заем выдается на пластиковую карту заемщика либо на карту «Кукуруза» (при первом обращении необходимо забрать в «Евросети»)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • салоны связи

пластиковой картой на сайте mili.ru; через терминал или кошелек QIWI; наличными в любом салоне «Евросеть»; с помощью СМС

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