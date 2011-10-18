На пластиковую карту
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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до 21 000 рублей при первичном обращении
|Ставка
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|Срок
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|Комиссии
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за снятие наличных в банкомате удерживается 1% от запрашиваемой суммы, но не менее 100 руб.
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 17:22
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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решение принимается в течение нескольких минут
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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заем выдается на пластиковую карту заемщика либо на карту «Кукуруза» (при первом обращении необходимо забрать в «Евросети»)
Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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20% годовых на сумму просроченной задолженности
|Способ оплаты
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пластиковой картой на сайте mili.ru; через терминал или кошелек QIWI; наличными в любом салоне «Евросеть»; с помощью СМС