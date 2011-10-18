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Саммит, микрозаём

ПростоНоль

Основные характеристики
  • ставка 0% в день
  • сумма от 1 000 до 7 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)
онлайн-заявка
5 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 7 000 рублей
Ставка
  • 0% в день

ставка 0% на первые 7 календарных дней; 2,18% - при условии возврата займа в иной срок, начиная с 8 дня
Срок
  • от 1 до 7 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:37

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

выдача займа в течение 30 минут
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное не предусмотрено
Способ оплаты
  • офис компании
  • кассы банка
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI
онлайн-заявка

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