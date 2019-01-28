В России новая мода — пересматривать устоявшиеся экономические понятия и методики. А нужна ли вся эта статистика, если многие из нас давно сомневаются в официальных данных?



Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Высказывание, которое Марк Твен приписал британскому премьеру Бенджамину Дизраэли, близко и понятно многим россиянам. Особенно тогда, когда речь идет об инфляции или росте зарплат. Это понятно. Что ни говори, но то, насколько выросли цены, каждый из нас считает по-своему. И свое благосостояние можно мерить не абсолютными цифрами, а исходя из той суммы, которая остается после коммунальных трат, транспортных расходов и прочих обязательных платежей. И в этом смысле зарплата в Москве может оказаться ничем не лучше, чем в каком-нибудь Липецке или Краснодаре. Лично я знаю нескольких друзей в Саратове, которые ездят за границу гораздо чаще, чем мои знакомые, переехавшие в столицу. И качество их жизни, пожалуй, гораздо лучше: ни тебе толкотни в метро, ни тебе сумасшедших пробок…

Другое дело, если речь идет о планах и прогнозах. Стали бы вы открывать вклад под 6—7% годовых, зная о том, что рост цен превысит 10%? Наверное, многие поискали бы альтернативные варианты, а то и вовсе предпочли взять кредит и, добавив свои накопления, купить что-нибудь полезное. Еще в памяти потребительская истерика образца 2014 года, когда курс рубля стремительно рушился и все ждали взлета цен на импортную технику. Последняя такая волна потребительского бума, кстати, прошла весной прошлого года, когда из-за резкого роста курса доллара и евро люди опять ринулись за телевизорами и пылесосами. Банкиры тогда отмечали заметный рост средней суммы потребительского кредита.

Чтобы хоть как-то защитить сбережения от девальвации, каждый из нас в меру способностей пытается угадать: а что там дальше будет с рублем? А насколько и что вырастет в цене? Самый популярный вопрос, который обычно задают знакомые: покупать или нет валюту? Обычно я говорю, что купить никогда не поздно, вопрос только в целях. Если, например, речь о путешествии, то можно купить сразу 50% необходимой суммы, чтобы потом меньше сожалеть, что не воспользовался выгодным моментом. Для долгосрочных накоплений стоит пользоваться временными «просадками» на валютном рынке.

Тем более прогнозы и точные макроэкономические данные важны, если вы инвестор. Зачем, например, знать темпы роста ВВП в отдельно взятой стране и сколько средств за неделю вложили/вывели инвесторы из инвестиционных фондов (такие данные, например, дает EPFR Global)? Как минимум это позволяет предположить, какой потенциал роста у акций компаний, работающих в этой стране. И сделать выводы о движении инвестиционных потоков. Если аналитики МВФ говорят о замедлении мировой экономики, то, может, пора задуматься о покупке облигаций и увеличить в портфеле долю кеша?

А если речь идет о паре доллар/рубль, то мне лично интересны такие показатели, как индекс гособлигаций и ставки по свопам. Наблюдать за «погодой» помогает стоимость 10-летних CDS (кредитно-дефолтный своп), которые в отличие от рейтингов дают оперативную оценку инвесторами рисков вложений в страну. И если консервативный инвестор, держащий облигации, понимает, что динамика инфляции может оказаться выше прогнозируемой регулятором и есть риски повышения ставок, то он меняет дюрацию портфеля. В конце этого года многие участники рынка предпочитали перекладываться в короткие ОФЗ, опасаясь роста ставки ЦБ и новой волны санкций против российского долга. А вложения в компании потребительского сектора в условиях падения реальных доходов и вовсе многими рассматривались как токсичные.

Понятно, что применительно к нашему рынку еще есть премия за геополитический риск или риск снижения цен на энергоносители. Но предсказать эти факторы сложно, поэтому аналитики крупных инвестдомов обычно работают в «инерциальной системе координат», фиксируя в прогнозах курс рубля и стоимость барреля нефти. Попытку поменять правила, изменить методику оценки или вообще отказаться от каких-либо показателей финансовый рынок воспринимает очень болезненно. Тем более если подобное звучит из уст официальных лиц. Как бы ни критиковали Росстат, обвиняя его чуть ли не в манипуляциях со статистикой, но он по-прежнему является точкой отсчета для многих прогнозов.

Именно поэтому рынок так бурно отреагировал на слова главы правительства Дмитрия Медведева о том, что стоит подумать, чтобы отказаться от расчета такого показателя, как ВВП. Об этом он заявил в середине января на Гайдаровском форуме. Эксперты тут же вспомнили печальный опыт Аргентины, которую обвинили в манипуляциях со статистикой, и МВФ даже думал о введении против нее санкций. Уж слишком расходилась официальная статистика по инфляции с оценками независимых экспертов. После того как власти страны скорректировали данные, курс национальной валюты — песо — рухнул.

Менее заметно прозвучало сообщение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об изменении к 2020 году методики расчета прожиточного минимума (что, как подозревают некоторые, позволит скорректировать число бедных в стране). И уж совсем за кадром остались планы Росстата изменить методику расчета производительности труда. Низкую производительность труда, кстати, экономисты считают фактором, который тормозит развитие нашей экономики.

Для России все эти новшества чреваты неприятными последствиями. Как минимум могут опять пересмотреть и опустить рейтинг до «спекулятивного» уровня, что сразу же приведет к бегству значительной части институциональных инвесторов. Это наш фондовый рынок уже переживал несколько лет назад. Правда, не исключено, что свежих данных по оттоку капитала мы с вами уже не узнаем: кто не в курсе, сообщаю, что в этом году ЦБ переименовал этот показатель. Теперь в платежном балансе в графе «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» будет значиться «финансовые операции частного сектора».

Впрочем, с учетом заявлений наших чиновников все эти нововведения даже если и отразятся на настроениях управляющих иностранных фондов и банков, то больших проблем не принесут. Доля иностранцев в наших активах и так падает. Например, только в декабре нерезиденты вывели из ОФЗ 13 млрд рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев открытым текстом объявил, что масштабного притока иностранных денег на российский рынок пока ждать не стоит, так что ЦБ и правительство должны стимулировать внутренних инвесторов. Особенно частных, которых в стране пока менее 1%, тогда как в США инвестирует около 30%, а в Китае 35% населения.

Логика очень даже верная, особенно если, возвращаясь к тому, что уже сказано выше, учитывать привычку россиян не доверять официальным каналам информации. По большому счету у нас каждый инвестор сам себе аналитик и Уоррен Баффет в одном флаконе. Иначе на нашем рынке с его волатильностью и постоянно меняющимися правилами игры (взять хотя бы разделение инвесторов на категории) не выжить. К тому же, кроме статистики Минэкономразвития, Минфина и ЦБ, есть еще альтернативные источники. И не обязательно это МВФ или S&P, предупредившие о годах стагнации российской экономики. Мнения экспертов Высшей школы экономики и даже ВЭБа (как это ни удивительно) очень часто в корне не совпадают с официальной позицией. Так что поменяют или нет в очередной раз методику подсчета Росстатом ВВП или производительности труда, инвесторы, может, даже и не заметят. Главное, чтобы в эту игру не вздумалось играть Московской и Питерской биржам.

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