Ипотека или жизнь в съемной квартире? Кабала длиною в десятилетия или жизнь на чемоданах?



По официальной статистике НАФИ, 9% россиян живут в съемном жилье. Но эти данные не учитывают жилплощадь, владельцы которой уклоняются от уплаты 13-процентного налога государству и сдают квартиры «в черную». По неофициальным данным, почти четверть россиян не имеют собственного жилья. Причем большая их часть — люди до 25 лет. Можно попробовать объяснить это тем, что молодые люди просто не хотят обременять себя собственностью, так как не желают привязываться к определенному месту и связывать себя обязательствами перед банком. Но давайте будем честны: отказ от собственности — это скорее не шаг вперед, а капитуляция молодежи перед высокими ставками по ипотеке (в среднем 9,6% по итогам 2018 года), как правило, большим первоначальным взносом, ответственностью и неуверенностью в завтрашнем дне.

И все же есть те, кто решается на этот шаг: в 2018 году доля выдач кредитов клиентам банка «ДельтаКредит» в возрасте до 25 лет составила 21,6%. При этом уровень просроченной задолженности сопоставим со значением для всего портфеля (меньше 1%). В Райффайзенбанке подчеркивают, что риск дефолта по ипотечным кредитам заемщикам в возрасте 21—24 лет в 1,6 раза выше, чем по кредитам заемщикам в возрасте 25 лет и более. То есть риск несколько выше, но не препятствует кредитованию данной категории.

Что касается меня, то уже с первых курсов университета я знала, что мне предстоит покупка квартиры в Москве, и не видела в этом ничего страшного. Скорее, я волновалась, что не найду хорошую постоянную работу с достойной заработной платой. Как только этот вопрос был решен, в моей семье был поднят вопрос покупки квартиры. Я — человек, помешанный на постоянстве, чистоте и комфорте, но вынужденный постоянно обживаться на новом месте, привыкать к инфраструктуре и вновь переезжать.

«Съемная квартира — это экономия времени»? Не уверена

Сразу оговорюсь, что я учусь и работаю в Москве, возвращаюсь домой всегда поздно, поэтому главным условием во время поиска квартиры являлась близость к метро. Квартиры за МКАД или в 30 минутах езды на автобусе мною не рассматривались.

Считается, что если вы решили поменять место своей работы, то и квартиру можете поменять достаточно быстро. На деле это не совсем так: найти хороший вариант по приемлемой цене достаточно сложно, особенно если вы ищете один. Квартира будет либо очень старой, либо страшно дорогой, либо далеко от центра города. Если же вам все-таки повезло найти квартиру своей мечты, то не факт, что при смене работы удача снова вам улыбнется.

Я выбрала квартиру в четырех минутах ходьбы от предпоследней станции метро. Да, это не ближний свет и далеко от работы, но мне совсем не сложно проехать 30 минут на метро с книжкой в руке.

«Съемная квартира — это кот в мешке»

«Зато свое», — часто слышим мы в ответ на вопрос, зачем человек взял ипотеку. Возможно, такой аргумент вызовет у вас улыбку, но это действительно важно. Моя последняя съемная квартира оказалась настоящим «котом в мешке». Я долго искала подходящий вариант на всех возможных сервисах, от «Циана» и «Авито» до закрытых групп в Facebook, а также узнавала у знакомых. Подходящая квартира с неплохим ремонтом нашлась спустя месяц поиска. При осмотре оказалось, что ремонт не такой уж и свежий, а квартира страшно грязная. Робкий заикающийся владелец квартиры все списал на прошлых жильцов и пообещал оплатить услуги клининговой компании. Большой вопрос у меня вызвали пять старых неработающих телевизоров и шесть огромных пыльных ковров, расставленных по углам. Владелец квартиры пообещал все это вывезти. При этом он попросил не трогать битком набитый хламом шкаф в комнате и комод в коридоре с таким же содержимым. Соблазнившись отличным местоположением, я согласилась. Не смутил меня даже тот факт, что при подписании договора на кухню заполз таракан, которого риелтор быстро убрал.

На деле оказалось, что у милого и робкого хозяина квартиры есть жена, с которой они периодически впадают в запой. На мою просьбу забрать ковры и телевизоры начался недельный террор: мне звонили в любое время дня и ночи, угрожая вышвырнуть меня из квартиры. Жить в постоянном ожидании того, что сегодня-завтра приедут хозяева и выгонят меня, — унизительно и ужасно. Пришлось просить помощи у папы, когда-то работавшего в милиции и умеющего разговаривать с такими людьми. Но и после этого ковры с телевизорами не убрали, услуги клининговой компании и мелкий ремонт не оплатили. С тараканами была вообще отдельная война, которую я с честью выиграла. Целых три раза.

«Будешь всю жизнь работать на ипотеку»

Я снимала двухкомнатную квартиру за 38 тысяч рублей в месяц. Сейчас мой ежемесячный платеж по ипотеке составляет 41 тысячу. Конечно же, я надеюсь закрыть ее гораздо раньше, чем через 20 лет, но при этом не собираюсь сидеть на воде и хлебе до этого момента. Жизнь идет своим чередом, и лучше отдавать часть своих расходов на то, что потом станет твоим и перейдет твоим же детям, чем за воздух. Если вдруг случится ужасное и я потеряю работу, то всегда могу сдавать квартиру и ездить на собеседования из Твери, где живут мои родители.

Также стоит помнить о том, что в 60 лет у меня, скорее всего, уже не будет хорошо оплачиваемой работы, а снимать квартиру все равно на что-то придется. Можно, конечно, понадеяться на своих детей, но давайте будем реалистами.

«Делай что хочешь»

Своя квартира — это свобода. Хочешь — сдавай ее и поезжай жить в тропики. Хочешь — выкинь все старые вещи, снеси часть стен и сделай студию. Заведи десять котов или устраивай вечеринки каждый день. У всего на этом свете есть цена. И если ипотека — это цена за свободу, то я не вижу в ней ничего страшного.

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