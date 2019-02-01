Состоятельных россиян подталкивают к возвращению капиталов на родину. Выиграют ли от этого российские банки?



Состоятельные россияне любят хранить деньги в офшорах. Этот тезис неловко даже подвергать сомнению, такова уж наша бизнес-реальность. Масштаб проблемы недавно обозначил сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет. Он приехал в Москву на Гайдаровский форум с докладом о неравенстве. Исследование охватывало период длиной почти в 25 лет. За это время национальный доход России вырос на 40%, но непонятно, кто получил выгоду от этого, сетовал эксперт. Его выступление было таким эмоциональным, а цифры такими внушительными, что на минуту мне даже показалось: сейчас он перейдет на безупречный русский и воскликнет, подобно Высоцкому: «Где деньги, Зин?!».

Но Филип Новокмет — опытный исследователь, и ответы у него, безусловно, были. Так, по данным Всемирной лаборатории неравенства, в 2015 году примерно половина благосостояния российских домохозяйств хранилась в офшорных юрисдикциях. Объем капитала, спрятанного в «тихих налоговых гаванях», достигает 85% совокупного национального дохода. Офшорное благосостояние россиян в три раза превышает чистые зарубежные активы страны. Неплохо, да? Или, наоборот, ужасно?

На мой взгляд, данные за 2015 год уже не отражают текущую реальность. За последние три года у россиян появилось немало стимулов поменять свои взгляды на хранение денег в офшорах.

Во-первых, санкции. Можно надеяться, что ограничения могут ударить только по Олегу Дерипаске, а можно предусмотрительно подстелить соломку. Среднестатистический VIP-клиент так и делает. В начале 2018 года банки фиксировали приток капитала из-за рубежа на фоне усиления санкционной риторики. Правда, как только шум стихает, деньги возвращаются за границу.

Второй фактор — ужесточение комплаенс-практик. Банки многих комфортных с налоговой точки зрения юрисдикций больше не готовы уступать щедрым клиентам из России. «Красным флажком» стала принудительная ликвидация ABLV, второго по величине банка Латвии, в феврале 2018 года. На тот момент около 30% его клиентов были из России. Кредитную организацию уличили в отмывании денег, выводе активов и других недобросовестных операциях. Комментируя эту тему, многие налоговые эксперты подтверждали, что латвийские банки были «прачечной», где отмывались и обелялись российские деньги. Инцидент с ABLV другие игроки считали так: «русские деньги токсичны». Лучшее тому подтверждение — действия банков на Кипре. По данным Bloomberg, кредитные организации стали требовать от клиентов из России документы, подтверждающие доходы.

Зарубежные банки, конечно, не инициаторы давления на клиентов. Они просто подчиняются решениям регуляторов и ведомств. И это еще одно свидетельство того, что офшорная картина мира за последние годы несколько изменилась. Как отмечают аналитики PwC, с 2019 года многие популярные офшоры ужесточат требования к своим резидентам. Бермуды, Кайманы, Британские Виргинские острова, а также Гернси, Джерси, Мэн, Маврикий, Багамские и Сейшельские острова больше не готовы терпеть на своей территории фиктивный бизнес. Компании, зарегистрированные в этих юрисдикциях, должны иметь там персонал, офис и оборудование. Причем не на бумаге. Это ли не стимул для россиян вернуть деньги на родину, если офшорная война идет по всем фронтам?

Третий фактор — амнистия капиталов, хотя многие относились и относятся к ней скептически. Первая кампания по возврату частных денег в Россию была объявлена как раз в конце 2015 года. Состоятельным россиянам предложили без риска уголовного преследования легализовать все, что нажито непосильным трудом. Первый призыв к честности был, прямо скажем, не слишком результативным — ФНС собрала чуть больше 7 тыс. деклараций в рамках кампании 2016—2017 годов. Второй раунд амнистии капиталов вот-вот завершится, срок подачи деклараций истекает 28 февраля. Возможно, к апрелю мы узнаем, вернулись ли капиталы в Россию.

Впрочем, первичную оценку можно дать, не дожидаясь официальных данных Налоговой службы. Лучший индикатор настроений состоятельных россиян — объем портфелей банков в сегменте private banking. Например, ВТБ за прошлый год нарастил портфель в этом сегменте на 38%, до 1,8 трлн рублей. По данным Frank RG, по итогам 2018 года объем привлеченных средств от состоятельных россиян вырос на 22,3% в целом по рынку и перевалил за 8,5 трлн рублей. С точки зрения объемов цифра незначительная, гораздо важнее тренд. Состоятельные клиенты готовы работать с российскими игроками, и это хороший сигнал для банков. Это шанс стать бенефициарами офшорной войны. Правда, пока шанс призрачный. Лишь 5% от роста портфелей банков в сегменте private banking обеспечил возврат капитала из-за рубежа — VIP-клиенты стали меньше вывозить денег за рубеж, но и не торопятся возвращать. Вот этот тренд еще предстоит переломить.

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