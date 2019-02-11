Число частных инвесторов на российской бирже растет опережающими темпами. Но стоит ли этому радоваться?



На днях наша ведущая фондовая площадка сообщила о новом рекорде: на рынок пришел двухмиллионный частный инвестор. Интересно, что из этих 2 млн граждан, решивших попытать счастья в биржевой игре, порядка 700 тыс. человек были зарегистрированы в прошлом году. Впору радоваться новым достижениям и ждать, когда Россия наконец-то догонит и перегонит Америку по этому показателю.

Вопрос в том, какой ценой был достигнут этот прирост? Если вспомнить, какую бурную деятельность в прошлом году развили наши госбанки, пытаясь всеми силами затащить вчерашних вкладчиков на фондовый рынок, то рекорд вполне ожидаемый. Даже неповоротливый Сбербанк ухитрился открыть свыше 280 тыс. брокерских счетов, уступив по этому показателю только Тинькофф Банку. Для крупнейшего банка, на долю которого приходится порядка 46% вкладов в стране, это капля в море.

Тем более что все банки, инвестиционные и управляющие компании сейчас до зубов вооружены технологиями, позволяющими клиенту буквально в два клика открыть брокерский счет или купить ПИФ. Недавний запуск совместного проекта управляющей компании Альфа-Банка с сетью «Билайн», позволившего буквально каждому абоненту сотового оператора со 100 рублями на счете вложиться в инвестиционные фонды, ясно показывает, куда дальше могут двинуться технологии продаж финансовых продуктов. А представляете, если то же самое своим абонентам предложат другие сотовые операторы? Поэтому в нынешнем году, скорее всего, нас ожидает еще более значительный прирост частных инвестиций на Московской бирже.

Как известно, в США каждая домохозяйка и студент вкладывают в фондовый рынок. Согласно данным соцопросов, более половины американцев старше 18 лет инвестируют в ценные бумаги. Чтобы прийти к этому, американцам потребовалось около 200 лет и масштабная пенсионная реформа — введение системы индивидуальных счетов типа 401K или IRA (Individual Retirement Account). Но всему этому искусству беречь и приумножать накопления за океаном учат буквально с юных лет. Существует огромная армия финансовых советников и даже специальные инвестиционные клубы.

Ничего из этого у нас нет. У нас о том, как устроены биржевые торги и как выбрать облигацию или ПИФ, знают единицы. Попытки ЦБ и Минфина повысить уровень финансовой грамотности граждан пока не приняли системного характера. Вовлечь всех интересующихся инвестициями в процесс обучения с помощью отдельных мероприятий, вроде дня финансовой грамотности, задача не слишком простая. Школа Мосбиржи больше ориентирована на тех, кто уже начал торговать на рынке. С этой точки зрения разные нелегальные форекс-конторы и аналоги «Кэшбери» научили уму-разуму куда большее число россиян, чем все вместе взятые госпрограммы. Про будущую пенсионную реформу лучше вообще промолчать: в то, что люди понесут деньги на ИПК, кажется, не верят даже сами ее инициаторы. Именно потому до сих пор неясно, то ли планируется перезагрузка системы обязательного пенсионного страхования, которую заморозили в 2014 году, то ли нас ждет какая-то разновидность квазидобровольной оферты: не успел отказаться — плати!

Понятно, что на этом фоне никакого доверия к финансовому рынку не появится. И если государству мало-мальски граждане еще доверяют (в отсутствие альтернативы), то ни к банкам, ни тем более к НПФ или инвестиционным компаниям такого доверия нет и в помине. Как вы думаете, сколько банков осталось бы на плаву, если бы завтра власти отменили страховое возмещение по вкладам? А это как раз и есть главное отличие фондового рынка — все приходится делать на свой страх и риск. И гарантий, что ты вообще когда-нибудь увидишь даже то, что вложил, никаких. Плюс к этому зависимость российских активов (а значит, и рубля) от любых внешних новостей, высказываний чиновников, действий западных центробанков и сырьевых спекулянтов делает биржевые торги весьма рискованным занятием для частника. Особенно если у него еще не сформировалось правильное отношение к инвестициям.

Наиболее яркий пример — история с рынком паевых инвестиционных фондов, которые появились в нашей стране еще в конце 1990-х. «Звездный час» ПИФов пришелся на середину нулевых годов и совпал с бурным ростом фондового рынка. Управляющие с гордостью демонстрировали пайщикам двузначные доходности: например, в 2005 году доходность некоторых фондов акций составила 70—80% годовых. Но после обвального для нашего рынка 2008-го оптимизм граждан иссяк: суммарные активы открытых ПИФов упали почти в три раза с 150,1 млрд до 50,7 млрд рублей (данные НАУФОР). Преодолеть эту планку управляющим удалось только через десять лет. В прошлом году активы открытых ПИФов превысили 315 млрд рублей. Однако за последние месяцы из фондов опять пошел отток денег. Только в январе инвесторы вывели 2 млрд рублей. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, явно не ожидая стабильного роста от нашего рынка в 2019 году. Любое обвальное падение рынка может снова вызвать массовый исход пайщиков из ПИФов.

А почему то же самое не может произойти и с ИИС, которые, если верить статистике Мосбиржи, являются сейчас любимым инструментом частников? На 1 января 2019 года было открыто более 636 тыс. инвестиционных счетов. То есть почти треть инвесторов-физлиц воспользовалась ИИС для вложений на фондовый рынок. Проблема в том, что значительная часть этой армии владельцев ИИС сформирована из бывших вкладчиков, которые просто не знают, как себя вести на фондовом рынке и как инвестировать. Развитие цифровых технологий, помноженное на возможность удаленной идентификации, уже сейчас позволяет начать торговать на рынке инвестору, не обладающему даже минимальными знаниями. Для этого не нужно изучать устройство торгового терминала, учиться анализировать сложные графики и оценивать фундаментальные характеристики компании. Достаточно «залить» в смартфон приложение и подключить робоэдвайзера. И вот вам новый «частный инвестор», зарегистрированный биржей.

Нельзя сказать, что регулятор не видит этой проблемы. По мере сил он старается оградить граждан от лишнего риска. Именно для этого, например, были приняты поправки в закон о рынке ценных бумаг, вводящие регулирование института финансовых советников. Эту же задачу должно решить разделение инвесторов на категории, в зависимости от наличия профессионального опыта и капитала. Изначально все начинающие инвесторы попадут в категорию «особо защищаемые неквалифицированные инвесторы». Для них будут доступны самые простые инструменты — облигации, акции, фонды. А чтобы получить доступ, например, к фьючерсам и иметь возможность использовать кредитное плечо, потребуется сдать квалификационный экзамен, и еще нужно держать на счете не менее 400 тыс. рублей.

Пока неясно, как будет работать такая классификация. Скажем, как быть тем, у кого на счете всего 100—200 тыс. рублей и открыты позиции на срочном рынке? Брокер закроет их принудительно? А как быть, если вы решили вывести часть денег со счета? Плюс ко всему неясно, как будет происходить аттестация инвесторов и все ли получат к ней доступ? В конце концов, непонятно и то, сколько инвесторов согласятся пройти экзамен и не приведет ли введение квалификационных барьеров к снижению притока частных инвесторов на рынок? Ведь, чтобы открыть вклад или купить ИСЖ, никаких экзаменов не требуется. Поэтому, возможно, многие (особенно те, у кого был небольшой негативный опыт инвестирования) снова предпочтут «классические» и хорошо знакомые финансовые продукты неизвестности на фондовом рынке.

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