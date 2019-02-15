Разговоры про очередную пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста заставили задуматься о жизни в старости даже тех, кому до нее еще очень далеко. Оказалось, что ничего хорошего мне там не светит.

Если пенсионный возраст со временем еще раз не поднимут, то выход на пенсию предстоит мне только через 37 лет. Впечатляющий срок, за время которого с отчислениями моих работодателей может произойти все что угодно.

Я решила заняться этим вопросом и перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Вот только оказалось, что никакой накопительной пенсии у меня нет, только туманные пенсионные баллы. Да и тех сначала не было, так как в ПФР пропало два года моего трудового стажа (говорят, из-за сбоя в информационной системе). Во всяком случае, такую информацию я получила на сайте госуслуг. При попытке выяснить причину пропажи через ПФР я несколько раз столкнулась с ответами по типу «Девушка, вы пенсионер? Нет. Мы тут только с пенсионерами разговариваем». Пришлось разбираться самостоятельно.

Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа и пенсионных баллов за два года Ряд граждан столкнулись с пропажей данных за 2017—2018 годы из Пенсионного фонда России (ПФР). В выписках лицевого счета отсутствует информация о трудовом стаже, взносах работодателя и пенсионных баллах. С подобной проблемой столкнулись люди разных годов рождения и из разных регионов.

Балльная пенсионная формула существует в солидарной пенсионной системе. По факту от этого зависит моя пенсия. Но никак конвертировать эти баллы в рубли и забрать их я не могу. За почти три года моей работы у меня накопилось 16,930 пенсионных балла. Пенсионный коэффициент меняется каждый год. Например, в 2018 году он составил 81,49 рубля. То есть спрогнозировать свою пенсию через 37 лет у меня нет никакой возможности. Правительство каждый год утверждает коэффициент, исходя из макроэкономических показателей. Выходит, что если будет экономический кризис и снизится зарплата, то, соответственно, может уменьшиться и моя пенсия?

Количество баллов зависит от суммы страховых взносов и стажа. Например, чтобы получить право на пенсию по старости, нужно накопить минимум 30 баллов и иметь 15 лет официального стажа. До 2024 года действуют переходные положения: для назначения пенсии нужно меньше баллов и стажа. Например, если выйти на пенсию в 2018 году, то достаточно девяти лет стажа и 13,8 балла.

Кроме стоимости баллов, в состав страховой пенсии входит фиксированная выплата. В 2018 году она составляла 4 982,9 рубля. Для некоторых категорий фиксированная часть выше. Эту сумму прибавляют к стоимости пенсионных баллов.

Исходя из моей формулы страховой пенсии по старости в 2018 году (16,930 х 81,49 + 4 982,9), получается, что на сегодняшний день размер моей будущей пенсии составляет чуть более 6 тыс. рублей. Впереди еще как минимум 37 лет рабочего стажа, и остается только гадать, что станет с этой суммой со временем: увеличится она, уменьшится или вообще пропадет. Узнать не представляется возможным, так как в ПФР «разговаривают только с пенсионерами».

В настоящее время принцип «я плачу за других сегодня — другие заплатят за меня завтра» вызывает не только все больше недовольства, но и банальные сомнения в его выполнимости. И я не против руководствоваться принципом «работающие платят за пенсионеров, а государство перераспределяет средства», вот только реальность говорит о другом. Моя мама с официальным стажем 38 лет, вышедшая на пенсию, но продолжающая работать как ИП, получает от государства 7 тысяч, в то время как мой работодатель платит за меня в один лишь пенсионный фонд около 20 тысяч ежемесячно. Это выглядит очень странно.

Отдельным сюрпризом для меня стала история про замороженную часть пенсии, решение о которой было принято в 2013 году. Вначале эту меру рассматривали как временную и однократную, она должна была помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и не допустить сильного разрастания дефицита бюджета ПФР. Тогда власти пообещали вернуть все замороженные накопления с процентами, но вместо этого продлили мораторий до 2021 года включительно.

Но благодаря «заморозке» никаких 6% накопительной пенсии у меня нет. Из 22% отчислений работодателя 16% идут в страховую часть, а накопительная часть, вместо перечисления на мой индивидуальный счет, идет в солидарную часть и выплачивается нынешним пенсионерам. По факту получается, что у меня нулевой накопительный счет. Он сформирован, так как этого требует законодательство, но на его балансе ничего нет. Формирование накопительной части моей пенсии начнется тогда, когда правительство перестанет продлевать мораторий. Произойдет ли это когда-нибудь — неизвестно.

В качестве вишенки на торте стоит помнить о том, что если вдруг мораторий все-таки снимут, то за те три года, что я работаю, мне ничего не начислят, поскольку формально поступлений взносов работодателя на мой накопительный счет не было. И это время никак не будет учитываться. Накопительная часть пенсии на то и накопительная: сколько накопили, столько и получите.

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