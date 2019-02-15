Купить полис страхования имущества в обычном супермаркете или салоне связи? Да, это возможно. Но вот стоит ли… Как работают коробочные продукты, в чем их преимущества и недостатки?



Дело в упаковке

Около девяти лет назад на российском страховом рынке появились так называемые коробочные продукты — полисы с определенным набором наиболее распространенных рисков, фиксированными страховыми суммами и ценой (страховой премией).

Сначала полисы «упаковывали в коробки» только в страховании имущества, где проще было стандартизировать условия страхования, но формат быстро оценили — он распространился и на другие виды полисов. С каждым годом таких предложений становится все больше, появилась возможность добавлять или убирать опции страхования и выбирать подходящую из нескольких страховых сумм. «Коробки» стали появляться даже в наиболее сложных видах, таких, например, как инвестиционное страхование жизни и т. п.

Обычно страховая «коробка» содержит 3—5 вариантов страхового покрытия и цен. Каждый может подобрать для себя оптимальный вариант защиты из уже «упакованных» предложений.

Название «коробка» пошло как раз от «упаковки» продукта — страховки продаются в небольшой ярко оформленной для привлечения внимания бумажной коробке. Вероятно, многие из вас обращали на них внимание в салонах связи, банках, магазинах.

В эту коробку, помимо страхового полиса, он же является и договором страхования, вкладываются условия и памятка страхователя. В ней подробно описываются все нюансы заключенного договора: от объекта страхования, страховой суммы, включенных рисков до инструкции: что делать, если произошел страховой случай, куда звонить, какие документы собирать. Также в «коробках» есть материалы по дополнительным сервисам, которые страховые компании стали активно включать в свои продукты.

Если говорить о страховании имущества, то одно из ключевых преимуществ коробочного страхования — дом или квартира не требуют осмотра и оценки (не нужно тратить время на встречу с экспертом-оценщиком и пускать домой постороннего человека), достаточно приобрести полис с наиболее подходящими условиями.

Процесс оформления полиса занимает не более 5—10 минут, так как договор страхования считается заключенным после оплаты клиентом такой коробки, а из документов достаточно предъявить лишь паспорт.

И самое важное достоинство — стоимость коробочного страхования гораздо ниже, чем классического страхования, поскольку специалисты не выезжают на осмотр, типовые договоры уже разработаны и не требуют дополнительной работы по экспертизе и согласованию, нет необходимости проводить оценку имущества или подтверждать ее стоимость — все уже готово и оформлено при вас за несколько минут.

Легко продают, легко платят

Все это хорошо, скажет «продвинутый» покупатель, а насколько хорошо будет платить страховая компания при наступлении негативных событий? Преимущество коробочных продуктов не только в быстрой продаже, но и в быстром урегулировании. Купив полис в «коробке», клиент может быть уверен, что при наступлении страхового случая ему окажут помощь в размере той суммы, которую он выбрал для защиты своего имущества. Например, если зальют соседи, случится пожар, ограбление или стихийное бедствие — достаточно будет предъявить полис и собрать минимальный пакет документов, чтобы получить компенсацию.

Причем некоторые страховые компании при небольшом ущербе, допустим в размере 100 тыс. рублей, могут осуществить выплату даже без справок из управляющей компании или компетентных органов. В этом случае достаточно обратиться в страховую компанию, полис которой был приобретен, предоставить подтверждающие событие фото и написать заявление на выплату.

При этом важно понимать, что условия и правила страхования, формы полисов, пакеты включенных рисков и исключений из страхового покрытия могут быть различными у разных страховщиков, поэтому, приобретая коробочные продукты, внимательно читайте условия и договор страхования, так как в нем могут быть предусмотрены различные ограничения.

Например, в страховое покрытие может быть включен определенный формат расчета износа вашего имущества, может быть добавлена франшиза — это фиксированная денежная сумма, вычитаемая из страховой выплаты, и т. д.

Основной недостаток «коробок» — в ограничении страховой суммы: особняк в таком формате не застрахуешь. Впрочем, этот недостаток плавно вытекает из главного достоинства — дешевизны продукта и простоты его приобретения.

Второй недостаток состоит в невозможности внести изменение в набор рисков, придется выбирать из предложенного. Если вы считаете, что ваше имущество стоит гораздо дороже предложенной вам страховой суммы или нужно добавить еще рисков к стандартному списку, то стоит застраховать его по классической программе с осмотром и индивидуальными условиями, чтобы при возникновении непредвиденной ситуации можно было полностью компенсировать ущерб.

Но если вы хотите застраховать свою недвижимость быстро, комфортно и недорого, то наиболее оптимальный вариант — это, безусловно, коробочное страхование.