Страхование автокаско, безусловно, полезно — оно позволяет возместить утраченное, но собственно защиты автомобилю не дает. Как сделать, чтобы угона не случилось? Предлагаем пять советов, как избежать страхового случая.



Каско — не защита, а возмещение

Давайте честно признаем очевидный факт: полис каско не в состоянии предотвратить угон. Его задача — возместить финансовые потери владельцу, лишившемуся автомобиля.

Да, автовладелец, оформивший полис, получает куда больше опций и возможностей по возврату уже угнанной машины, так как к делу подключается заинтересованная сторона в лице страховой компании. Но именно как действенный способ защиты от кражи договор страхования, увы, не подходит.

Многолетняя статистика страховых случаев хищения автомобилей по полисам каско позволяет собрать большую выборку вариантов защиты и оценить их реальную эффективность.

Вот несколько реально работающих вариантов защиты от угона, среди которых есть как привычные и известные, так и не столь очевидные, на первый взгляд, подходы.

Способ 1. Поставить противоугонное устройство

Выбор «противоугонок» сегодня чрезвычайно широк. Подобрать систему на любой вкус и бюджет проблемы не составляет.

Степень защиты напрямую коррелирует со стоимостью. Не стоит рассчитывать на серьезное сопротивление от сигнализации за 3—5 тыс. рублей, такая в силах разве что отпугнуть сиреной и устоять при случайной попытке взлома.

Сложные многоступенчатые комплексы, которые способны противостоять подготовленным и технически оснащенным угонщикам, включают в себя механические блокировки, цифровые прерыватели в ключевых электроцепях и спутниковые поисковые модули. Как результат, цена на них доходит до 100 тыс. рублей, поэтому ставить их целесообразно на машины класса люкс.

Способ 2. Парковаться на охраняемой стоянке

Когда автомобиль находится за забором и под постоянным наблюдением охранников, угнать его становится труднее. Да, все мы смотрели фильмы и слышали истории, где алчные сотрудники автостоянок вступают в преступные сговоры и содействуют краже. Но все же персонал подавляющего большинства охраняемых парковок действительно озабочен вопросом надлежащего присмотра за движимым имуществом.

Однако этот способ требует регулярных затрат со стороны владельца. Причем для тех, кто предпочитает ездить на работу на машине, скорее всего, потребуется оплачивать сразу две стоянки: одну для ночного хранения возле дома, вторую для хранения автомобиля в рабочие часы по будням.

В зависимости от аппетитов конкретной стоянки, затраты на оплату в годовом исчислении вполне сопоставимы с ценой полиса каско или хорошей противоугонной системы.

К тому же метод не лишен недостатков. На время поездок в торговые центры или во время вечерних прогулок по городу придется оставлять автомобиль на несколько часов в неохраняемых зонах — на уличных или подземных паркингах. Или всегда назначать из числа пассажиров дежурного. Это, кстати, вовсе не шутка, а вполне реальный метод профилактики угонов, применяющийся отдельными особо осторожными владельцами.

Способ 3. Перекрасить кузов

Статистика страховых компаний говорит о том, что автомобили яркой и редкой расцветки угоняются значительно реже.

По одной из гипотез, дело в национальных предпочтениях — в нашей стране популярными считаются машины черного, серебристого, белого и серого цветов (на них приходится более 70% всего автопарка России). Следовательно, выбирать потенциальную жертву угона проще среди массовых сегментов. Нетрудно самостоятельно прикинуть, насколько выше вероятность подыскать автомобиль со слабой сигнализацией или вовсе без нее среди 100 черных экземпляров, чем среди пяти красных.

В какой тогда цвет перекрасить? Вот три самых непопулярных цвета, по данным «Автостата»: зеленый (3%), голубой (2%), желтый, включая золотистый (2%).

Важный момент: речь именно о полном перекрашивании кузова. Оклейка цветным винилом не считается, так как содрать пленку не составляет труда.

Если же затея перекрасить автомобиль кажется слишком затратной, то есть вариант попроще. Нанесите аэрографию. Так, чтобы дизайнерский рисунок захватывал двери, крылья, капот и крышу. Арт-объекты на колесах становятся слишком заметными на дорогах и тем самым довольно уверенно отваживают от себя злоумышленников.

Способ 4. Поменять автомобиль

В ситуации, когда автовладелец узнал, что его железный конь в нынешнем сезоне неожиданно стал популярен среди угонщиков, весьма действенным способом защититься от угона является смена машины.

Продажа модели из зоны риска и покупка другой, не представляющей интереса для злоумышленников, позволяет в разы снизить вероятность превращения автомобилиста в пешехода в один прекрасный день.

Откуда брать сводки самых угоняемых автомобилей? Их регулярно публикуют страховые компании. Поэтому достаточно раз в квартал мониторить тематические СМИ. Например, по итогам 2018 года в топ самых угоняемых авто вошли Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lexus LX, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4.

Способ 5. Продать автомобиль

Более радикальный вариант предыдущего метода защиты от угона — окончательная продажа автомобиля. Причинно-следственная связь здесь предельно проста: нет машины — нет угона.

В условиях активного демпинга между таксомоторными парками и развитием практики каршеринга данный метод вполне актуален для жителей крупных городов. Приятным бонусом станет заметная экономия для семейного бюджета на расходах по содержанию авто: бензин, страховка, обслуживание, запчасти и ремонт.