В 2018 году инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) оставалось не только движущей силой российского страхования, но и одним из наиболее популярных инвестиционных инструментов: сборы превысили 300 млрд рублей. Конечно, самый животрепещущий вопрос об этом продукте — доходность, которая зависит от результатов вложения средств клиентов. Напомним, что для людей, инвестировавших в ИСЖ, а не напрямую в активы, отрицательная динамика рынков, на которых строится стратегия, обернется на деле нулевой доходностью — сработает защита капитала. Но давайте посмотрим, что произошло в различных классах активов и как конъюнктура различных рынков отразилась на инвесторах — прямых и участниках ИСЖ.



Если в 2017 году ситуацию на мировых рынках можно было охарактеризовать как синхронный рост, то 2018 год, напротив, прошел под знаком повышенной волатильности. С одной стороны, экономика большинства стран продолжила показывать хорошие результаты, корпоративные прибыли остались на высоком уровне. С другой — на повестке дня появились торговые конфликты, усилились опасения относительно темпов ужесточения монетарной политики в США, что послужило поводом для некоторого охлаждения.

Акции: финансы поют романсы

Рекордных доходностей на уровне 20—30% не наблюдалось. А вот отрицательных — 10—20% — было очень много. Глобальный рынок акций (MSCI All Country World Index) ушел в отрицательную зону (-11,2%, из которых -7,2% пришлись на декабрь). Рынок акций США, компании которого продолжали показывать хорошие и даже рекордные прибыли, продемонстрировал умеренное снижение (индекс S&P 500 — 6,2%). Европейский индекс EURO STOXX 50 упал на 14,3% из-за слабых корпоративных результатов и политических рисков в Великобритании и Италии. Индикатор японского рынка акций Nikkei снизился на 12,1%.

На развивающихся рынках аутсайдерами стали Китай (-19,8% в локальной валюте), принявший удар торгового противостояния с США, и Турция (-20,9%). Лидеры роста — Катар (+21,2%), Тунис (+15,8%) Бразилия (+15,0%), Россия (+8,1%).

По отраслям лучшую динамику показали здравоохранение (+0,2%), защитная инфраструктура (-1,5%), а также IT-компании, которые, несмотря на коррекцию в декабре, все же остаются локомотивом рынка и рекомендуются к покупке большинством аналитиков. Лидерами падения стали добывающая промышленность (-18,1%), финансы (-17,9%), энергетика и обрабатывающая промышленность (по -15,8%).

Что все это означало для клиентов по ИСЖ, выбравших стратегии, привязанные к динамике акций? Отрицательная динамика аналогичных активов, упакованных в ИСЖ, для клиентов страховых компаний выразилась в нулевой доходности при сохранении капитала. Но в отдельных случаях была отмечена и дополнительная доходность индекса на уровне до +13% (здесь и далее доходности по индексам, к которым привязаны стратегии ИСЖ, даны на основе анализа продуктовой линейки ИСЖ 17 компаний по страхованию жизни. — Прим. ред.).

Популярные у большинства нынешних игроков рынка ИСЖ стратегии на индексах акций развитых рынков, преимущественно американского, показали отрицательную доходность вслед за снижением индекса S&P 500 (доходность варьируется от -17% до +3%). Положительная доходность была достигнута за счет удачной настройки параметров стратегии.

Среди отраслевых индексов в стратегиях ведущих страховщиков чаще всего встречается фармацевтика/медицина, технологический и потребительский секторы. Эти отрасли, хотя и показали снижение в 2018 году, все же оказались сравнительно лучше рынка в целом. В ИСЖ из-за разнообразия параметров портфелей индексы продемонстрировали значительный разброс доходностей: медицина — от -7% до +2%, потребительский сектор — от -11% до +1%, IT — от -11% до +13%.

В секторе информационных технологий были стратегии, в состав которых входит не широкий спектр ценных бумаг, а 4—5 отдельно взятых компаний, чьи акции в 2018 году показали доходность существенно выше рынка — как результат, +13% доходности по таким стратегиям. Однако это опять же, скорее, единичный случай удачного конфигурирования продукта.

По львиной доле предлагавшихся на рынке акционных стратегий ИСЖ доходность была слабоотрицательной. Здесь наглядно видна главная характеристика рынка акций — «пан или пропал»: традиционно это более волатильный инструмент, но даже на падающем рынке были отдельные стратегии, сработавшие в плюс.

Облигации: температура чуть ниже нуля

Доходность рынка облигаций в целом впервые за длительное время оказалась сравнительно лучше доходности широкого рынка акций (-11,2%). Глобальный индикатор рынка облигаций (Bloomberg Barclays Global Bond Aggregate) показал снижение лишь на 1,2%.

В условиях растущих ставок Федерального резерва США впервые за долгое время денежный рынок США стал привлекательным классом активов (S&P US Treasury Bill Index вырос на 1,9%). Когда ставки растут, инвесторы продают длинные (5—30 лет до погашения) облигации и покупают короткие (до двух лет). Традиционно в такой период большим спросом пользуются качественные эмитенты, а не высокодоходные облигации со слабым кредитным качеством. Индекс Bloomberg Barclays Global High Yield Index — индикатор рынка облигаций с рейтингом ниже инвестиционного — по итогам 2018 года потерял 4,1%.

В рамках продукта ИСЖ участие на рынке облигаций очень популярно, хотя чуть менее, чем на рынке акций. Индексы на рынок облигаций, использовавшиеся в продуктах ИСЖ основными страховщиками жизни, показали умеренно отрицательную динамику в 2018 году. Лучше других выглядели индексы с фокусом на кредитное качество инвестиционного уровня, показав скромную просадку в пределах 1—3%.

Аутсайдерами стали облигационные стратегии высокодоходного сегмента с фокусом на развивающиеся рынки (валюты которых продемонстрировали снижение по отношению к доллару США) — по ним получена отрицательная доходность до 9—10%. Иными словами, облигационные стратегии ИСЖ в 2018 году тоже сработали для клиентов защитой капитала и уберегли их вложения.

При этом облигационные стратегии ИСЖ показали в целом меньшее падение, чем акционные, что естественно, так как облигации традиционно считаются менее волатильным инструментом, их предпочитают инвесторы с более консервативным риск-профилем.

Палладий в плюсе, нефть в минусе

Динамика товарных рынков в 2018 году была неоднородной. В IV квартале 2018 года цены на энергоносители, под влиянием как экономических, так и политических факторов, продемонстрировали настоящий провал (нефть Brent потеряла в цене 35% в IV квартале и 19,4% по итогам года). Это отправило индекс товарных рынков (Bloomberg Commodity Index) в отрицательную зону по итогам года (-13%). Цены на продовольственные товары снизились сопоставимо с товарным рынком в целом (Bloomberg Agriculture Subindex упал на 12,5%).

Драгметаллы выглядели лучше — Bloomberg Precious Metals Subindex снизился всего на 6,4%. Например, одной из лучших инвестиций 2018 года стал палладий (+18,6%), по которому в последние годы на рынке наблюдается недостаток предложения при очень высоком спросе. Спрос был подстегнут ростом доли продаж бензиновых двигателей в сравнении с дизельными после скандала с дизельными двигателями, спровоцированного Volkswagen. Золото, традиционный защитный актив, показало небольшую отрицательную доходность (-1,6%).

В рыночном портфеле ИСЖ товарные рынки занимают гораздо более низкую долю, чем облигационные и акционные стратегии. Наиболее популярны стратегии на золото, нефть, а также комплексные товарные индексы (например, «Сырьевая корзина»). Последняя группа стратегий и оказалась лидером по доходности — от -4% до +4%. Стратегии на золото показали слабоотрицательную доходность. Ожидаемый аутсайдер — стратегии на рынок нефти (самый удачный результат — падение на 5—7%).

Потенциал роста не исчерпан

Значительная просадка 2018 года, которая пришлась преимущественно на декабрь, уже почти покрыта ростом рынка в январе 2019 года (индекс S&P 500 вырос на 8%). Тем не менее не стоит забывать, что текущий цикл роста фондовых рынков продолжается уже десять лет и является одним из самых длинных в истории, а это порождает обеспокоенность тем, что он вскоре откатится назад. С другой стороны, стимулирующая политика финансовых властей кардинально отличает нынешний экономический цикл от любого предыдущего.

С учетом всего этого прогнозировать, что будет с рынком в среднесрочной перспективе, на которую рассчитано ИСЖ, довольно сложно. Три — четыре года назад многие аналитики уже предупреждали о приближающемся спаде, но в итоге за последние годы рынок акций США вырос более чем на треть, а, например, IT-сектор — примерно на 70%. Таким образом, упущенный доход тех, кто разместил деньги на депозитах, оказался значительным.

Как бы то ни было, всегда лучше формировать диверсифицированный портфель как из консервативных инструментов (депозит), так и из потенциально более доходных активов. Для клиентов с рисковым профилем таким активом могут стать акции, с консервативным — как раз ИСЖ. Именно вторая часть портфеля в долгосрочной перспективе будет источником прибыли.

Новое указание Банка России относительно повышения качества продаж инвестиционного страхования поможет грамотно позиционировать этот продукт. В ИСЖ перестанут идти люди, гонящиеся за «депозитами с 30-процентной доходностью», зато оно по-прежнему будет привлекательным для начинающих инвесторов, желающих попробовать на вкус фондовый рынок без риска потерь. Продолжат приходить и более опытные инвесторы с консервативным риск-профилем — за возможностью доступа к широкой линейке активов, за разнообразием структур выплат и, конечно, за налоговыми льготами. Таким образом, потенциал роста рынка страхования жизни на уровне как минимум 20% в 2019 году явно сохранится.

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