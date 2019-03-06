Когда случается ДТП, важно не пропустить ни одного шага по оформлению происшествия. Рассказываем по порядку.



Итак, после ДТП одно из первых решений, которое нужно принять, — как его оформлять: с привлечением сотрудников ГИБДД или без них (в упрощенной форме), ехать ли в отделение или сразу в страховую. Часто, впрочем, это решение принимают за водителей — «гаишники» все чаще отказываются выезжать на аварии без человеческих жертв (если нет ущерба здоровью и жизни людей). Если кто-то пострадал, сотрудник ГИБДД выехать обязан, а европротокол оформить невозможно.

Имеют ли правоохранители право игнорировать ДТП без жертв? В теории — нет: если попавший в аварию настаивает на приезде сотрудника ГИБДД, тот должен выехать на место происшествия. На практике, однако, они даже на серьезные ДТП выезжают через 5—6 часов — однажды мы из окна офиса наблюдали на много часов столкнувшиеся на перекрестке автомобили, один из них был буквально всмятку. ГИБДД появилась после обеда, хотя все случилось до начала рабочего дня.

По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в ноябре 2018 года доля происшествий, оформляемых в упрощенной форме, превысила 50%, хотя в январе 2017 года составляла всего 32%. И вряд ли это все добровольные решения попавших в аварию, так как с европротоколом можно «попасть».

Что нужно знать, принимая решение, дожидаться ГИБДД или оформлять европротокол?

Главное, что нужно выяснить, — есть ли у обоих участников действующий полис ОСАГО. Сделать это можно, либо введя данные полиса на сайте РСА, либо через мобильное приложение «ДТП. Евпропротокол», разработанное РСА именно для этих целей. Наличие полисов «автогражданки» у всех участников столкновения является вторым непременным условием применения европротокола после отсутствия жертв.

Третий важный момент — сумма ущерба автомобилю пострадавшего. В определении суммы ущерба и кроется главная опасность: нужно «вписаться» в отведенный упрощенной формой лимит. Далеко не всегда можно «на глаз» оценить стоимость ремонта, к тому же могут быть скрытые повреждения, которые выявятся только на сервисе. Так что при наличии сомнений лучше все-таки вызвать ГИБДД и подождать их, пусть даже полдня. А вот автомобиль с дороги лучше убрать, чтобы не попасть на штраф за загромождение проезжей части. Только не забудьте предварительно зафиксировать все произошедшее, в том числе с помощью камер смартфонов и в извещении, где нужно обязательно зарисовать положение машин на дороге.

Нервопротокол Будучи водителем с двадцатилетним стажем, я, к своему стыду, лишь недавно выучила, что делать, если попала в аварию. Вызывать ли ГАИ? Ждать ли инспектора? Звонить ли в страховую, если ты не виновата? Но положение обязывает — пришлось идти учиться.

Если вы понимаете, что удар был не сильным, слегка помято крыло или поцарапан бампер, смело оформляйте «упрощенку». А если повреждения явно серьезные, то лучше не рисковать. Точнее оценить стоимость ремонта (страховую сумму) можно на сайтах станций техобслуживания или позвонив знакомому автослесарю.



Стоит иметь в виду, что 1 июня 2018 года вступили в силу новые условия оформления ДТП по европротоколу с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях проводится эксперимент с «безлимитным европротоколом» (в рамках 400 тыс. рублей, отведенных по закону об ОСАГО на возмещение по «железу»). Однако стоит иметь в виду, что непременным условием «безлимитности» в этих четырех регионах является фотофиксация обстоятельств без возможности внесения в данные изменений (есть соответствующие требования Банка России). Обстоятельства ДТП в теории могут быть зафиксированы либо с помощью устройств контроля «ЭРА-ГЛОНАСС», которые пока не функционируют, либо с помощью мобильного приложения РСА «ДТП. Европротокол», которое Банк России в прошлом году разрешил применять. Приложение поможет проверить полисы участников, а также даст рекомендации, какие фото необходимо сделать для фиксации обстоятельств ДТП. Эксперты советуют обязательно делать фотографии таким образом, чтобы была привязка к местности — номер дома с названием улицы или неперемещаемые объекты.

Приложение лучше скачать заранее. Делать это после аварии, находясь в состоянии шока, гораздо сложнее. К тому же сигнал Интернета может быть слабым или вовсе отсутствовать в нужное время в нужном месте. Заблаговременно стоит запастись и бланками извещений о ДТП, которое стороны обязаны заполнить и отправить в страховую компанию в любом случае. Эти бланки выдаются страховщиком вместе с полисом или их можно скачать на сайте любой страховой компании. Однако с июня прошлого года бланки несколько изменились: в них появилось место для записи разногласий об обстоятельствах ДТП, если таковые имеются у участников. Теперь европротокол можно оформить и при наличии разногласий, но нужно иметь под рукой правильные бланки.

В будущем планируется отказаться от бумажных бланков — в 2019 году ожидается выход постановления правительства РФ, которое даст старт эксперименту по использованию электронного извещения в ряде регионов России. Процедура проверки и заполнения извещения станет более простой и надежной: идентификация участников ДТП — пользователей мобильного приложения будет проводиться на основании регистрационных записей водителей на Едином портале государственных услуг. Итоги этого эксперимента будут анализироваться только в 2020 году, сообщал РСА. Полностью переход на электронные извещения произойдет еще позже, так что пока запасаемся правильными бумажными бланками.

С сентября 2019 года появится еще один способ фиксации — запланирован запуск второго «легитимного» мобильного приложения — «Помощник ОСАГО», который разработан Банком России, сейчас происходит его передача Российскому союзу автостраховщиков. Об этом заявил недавно IT-директор РСА Алексей Самошин. В течение какого-то времени приложения будут работать параллельно, однако впоследствии РСА планирует сформировать единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по европротоколу, на которое будут ориентироваться участники страхового рынка. Существующие приложения страховщиков, помогающие оформить европротокол, скорее всего, будут интегрированы с приложением РСА.

В 2019 году должны наконец заработать и устройства контроля «ЭРА-ГЛОНАСС», которые будут еще более надежны, чем приложение. Использование таких устройств открывает большие перспективы, поскольку они позволяют не только надежно фиксировать и передавать в РСА и в компанию данных о ДТП. «ЭРА-ГЛОНАСС» также фиксирует телематические данные, которые позволят страховщикам оценить стиль вождения водителя и дать ему справедливый индивидуальный тариф по ОСАГО и по автокаско.

«​Жертв нет? Разбирайтесь сами!» С 1 июня вступают в силу новые условия оформления ДТП по европротоколу, облегчающие жизнь сотрудникам дорожной инспекции — они смогут еще чаще отказываться от выезда на место происшествия.

Итак, что необходимо сделать при ДТП:

1. Убедиться, что все живы и здоровы.

2. Проверить полисы ОСАГО участников ДТП.

3. Сфотографировать (лучше через приложение РСА) автомобили и место происшествия с разных сторон. Если есть приложение, следуя инструкциям, заполнить формы и отправить в РСА. Он передаст данные в компанию.

4. Заполнить бумажные извещения, зарисовав картинку на дороге, внеся данные обоих водителей и обеих машин. Описать разногласия относительно произошедшего, если они есть. На каждом из двух бланков (обычно они самокопирующиеся) должны стоять обе подписи участников ДТП.

5. Сообщить страховщику о случившемся.

6. Оценить приблизительно сумму ущерба. Если она меньше 100 тыс. рублей (400 тыс. рублей для четырех экспериментальных регионов при наличии устройств ГЛОНАСС или приложения РСА), можно не вызывать ГИБДД и спокойно разъезжаться. Если есть опасения, что сумма больше, — ждать ГИБДД, настаивая на их приезде. Самая распространенная ошибка — поехать в отделение в надежде, что они выдадут протокол о ДТП там, без выезда на место. Не выдадут. Не имеют права.

7. Если остановились на европротоколе, спокойно разъезжаетесь, подписав бумаги. Важно в установленный срок — в течение 15 рабочих дней — отнести извещение в страховую компанию. Даже в том случае, если вы все отправили через приложение РСА.

8. Если европрокотол по каким-либо параметрам может не подойти, ждете ГИБДД — до победного, не стесняясь названивать и напоминать о себе.